TCL se bat contre Samsung avec sa tablette Android Tab Pro 5G à 400 $

Après avoir lancé un tas de téléphones Android 5G abordables plus tôt cette année, TCL a maintenant annoncé une tablette Android de milieu de gamme prenant en charge le réseau mmWave 5G de Verizon.

Le nouveau TCL Tab Pro 5G est alimenté par le chipset Snapdragon 480 de Qualcomm, qui alimente également certains des téléphones Android les plus économiques du marché. Il arbore un écran LCD « NXTVISION » de 10,36 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

La dernière tablette Android de TCL contient également une impressionnante batterie de 8 000 mAh avec une charge rapide de 18 W et une prise en charge de la charge inversée. En ce qui concerne la durée de vie réelle de la batterie, TCL affirme que la tablette peut fournir jusqu’à 17 heures d’utilisation avec une seule charge.

Les autres caractéristiques clés du TCL Tab Pro 5G incluent une seule caméra arrière de 13 MP, une caméra frontale de 8 MP, deux haut-parleurs stéréo, un capteur d’empreintes digitales et un port USB-C. Du côté logiciel, la TCL Tab Pro 5G exécute Android 11 avec l’interface utilisateur TCL en plus.

Le TCL Tab Pro 5G est maintenant disponible chez Verizon pour 400 $. Si vous achetez la tablette en ligne, vous pouvez économiser 100 $ avec la promotion « Achetez plus, économisez plus ». Cependant, vous devrez acheter un téléphone Android éligible sur un plan Verizon pour bénéficier de la promotion. La prochaine tablette Android 5G la plus abordable que Verizon vend actuellement est la Galaxy Tab S7 FE 5G de Samsung, qui coûte 670 $. Les meilleures tablettes Android de Samsung avec connectivité 5G, en revanche, commencent à partir de 850 $.

