TCL se dirige vers MWC avec ses derniers smartphones soucieux de leur budget

Le MWC démarre la semaine prochaine, mais les entreprises ont déjà une longueur d’avance sur les annonces de produits, y compris TCL. Parmi ses derniers lancements figurent les nouveaux smartphones économiques Alcatel série 1.

Le nouvel Alcatel 1L Pro est le modèle « haut de gamme » des nouveaux smartphones. Il propose un écran HD+ de 6,1 pouces avec une encoche et un menton assez conséquent. À l’arrière se trouve une configuration à double caméra avec un capteur principal de 13 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. Il y a un capteur d’empreintes digitales à l’arrière et TCL met également en évidence le schéma de couleurs dégradé à l’arrière pour aider à faire ressortir l’appareil.

L’alimentation de l’appareil est un processeur octa-core sans nom et seulement 2 Go de RAM. Ce n’est en aucun cas le plus puissant, mais il devrait être suffisant pour exécuter Android 11 (Go Edition), qui est la version allégée d’Android de Google. TCL souligne que cela permettra à l’appareil de “lancer des applications 20 % plus rapidement qu’avec la version précédente”.

Le stockage interne est de 32 Go, mais les utilisateurs peuvent insérer une carte mémoire pour 128 Go supplémentaires. Et bien que l’Alcatel 1L Pro n’ait peut-être pas des spécifications incroyables, celles-ci sont assez normales lorsque vous regardez les meilleurs téléphones Android à moins de 200 $ comme le Moto G Fast.

Sur l’extrémité inférieure, TCL lance également le nouvel Alcatel 1. Cet appareil atténue un peu les spécifications avec un écran compact de 5 pouces et de grandes lunettes. Il est alimenté par un processeur quadricœur et fonctionne également sous Android 11 (Go Edition). Il y a une seule caméra à l’avant et à l’arrière.

TCL dit que le Smart Manager devrait maintenir les performances fluides « grâce à la gestion intelligente des applications, l’optimisation de la mémoire et les modes d’économie de batterie ». La société était muette sur toutes les spécifications supplémentaires pour l’appareil.

L’Alcatel 1 sera disponible en août en Europe et en Amérique latine pour seulement 59 €. L’Alcatel 1L Pro atteindra l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique en septembre pour 2699MXN ou environ 127$USD, plus ou moins.