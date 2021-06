TCM Sports Management nomme Sudip Roy EVP – New Business

TCM détient les droits exclusifs au sol sur divers stades de cricket en Inde et dans le monde.

Une société de marketing et de gestion du sport à service complet TCM Sports Management a nommé Sudip Roy en tant que EVP – New Business. Dans son nouveau rôle, Roy sera responsable du développement de stratégies de revenus pour les nouveaux secteurs d’activité – plateformes numériques, opportunités de contenu de marque dans le sport, nouvelles IP et événements sportifs, partenariat médiatique – agences et propriétaires de médias.

Sudip Roy est un chef d’entreprise accompli avec plus de deux décennies d’expérience diversifiée dans tous les genres et secteurs verticaux de l’industrie des médias, a déclaré Basant Dhawan, PDG de TCM. « Un planificateur passionné avec des capacités éprouvées dans l’élaboration de stratégies pour développer de nouvelles affaires, améliorer les revenus publicitaires, étendre les réseaux et les ventes de médias pour l’excellence commerciale. Il jouera le rôle principal dans le développement des nouvelles sources de revenus pour la MTC », a-t-il ajouté.

TCM détient les droits exclusifs au sol sur divers stades de cricket en Inde et dans le monde. En dehors de l’Inde, TCM détient les droits exclusifs de dénomination, de parrainage et dans les stades des tournois de cricket néo-zélandais, de Cricket West Indies et de la Coupe d’Asie (Asian Cricket Council). En plus de cela, TCM a des partenariats sur le terrain avec des planches de cricket d’Afrique du Sud, du Bangladesh, d’Angleterre et d’Australie. Pour Sudip Roy, avec des droits de parrainage publicitaire/terrain à travers différentes associations d’État et divers conseils internationaux, TCM est également prêt pour la croissance dans les nouveaux marchés verticaux qui incluent les ventes de médias numériques, les nouvelles IP et les tournois en Inde, les opportunités de contenu de marque. “Ce fut un voyage passionnant pour moi dans l’industrie de la diffusion jusqu’à présent, et j’ai hâte de travailler avec l’équipe pour développer et diriger les stratégies de parrainage et de revenus pour les nouveaux marchés verticaux de TCM”, a déclaré Roy.

Roy possède une expérience de plus de deux décennies dans des rôles de vente et de marketing, avec un accent particulier sur la planification stratégique, le développement commercial, les ventes publicitaires et la gestion de la relation client, dans les principaux médias. Avant de rejoindre TCM, il était vice-président exécutif de Network 18 Media and Investments Ltd., où il a dirigé la fonction de revenus du cluster hindi au cours des différentes phases de son mandat de six ans. Avant Network 18, Roy a travaillé avec les chaînes Neo Sports et Neo Prime en tant que vice-président senior et responsable des revenus. Il a également occupé divers postes de direction chez ABP News Network pendant 8 ans et Zee Network pendant sept ans.

