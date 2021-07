TCS, Coal India, Tata Motors, DBS Bank, Delta Corp, Avenue Supermarts, actions en bref

in

Les analystes suggèrent de surveiller les positions à effet de levier nues et d’attendre la clarté

Les contrats à terme Nifty se négociaient en baisse d’un demi pour cent à 15 660 sur la bourse de Singapour vendredi, indiquant un début d’écart vers le bas pour BSE Sensex et Nifty 50. Lors de la session précédente, les principaux indices ont terminé la session d’expiration hebdomadaire en territoire négatif, chutant de près pour cent, chacun. Les investisseurs réagiraient aux chiffres du TCS (Tata Consultancy Services). Les analystes suggèrent de surveiller les positions à effet de levier nues et d’attendre la clarté. “Les investisseurs, en revanche, ne devraient pas trop lire la correction intermédiaire et continuer avec l’approche d’achat sur baisses dans des compteurs fondamentalement sains avec une vision à long terme”, a déclaré Ajit Mishra, vice-président – Recherche, Religare Broking.

Les actions à l’honneur

TCS : Tata Consultancy Services a affiché jeudi une augmentation de 28,5% de son bénéfice net consolidé à 9 008 crore de Rs pour le premier trimestre clos le 30 juin 2021. La société avait affiché un bénéfice consolidé de 7 008 crore de Rs au même trimestre il y a un an.

Charbon de l’Inde : CIL a conclu un contrat avec Iz-Kartex, du nom de PG Korbokov, une entreprise russe de fabrication de pelles, pour l’installation et la mise en service de 11 pelles électriques à câble d’une valeur de Rs 1 462 crore.

Moteurs Tata : Le groupe Tata Motors vend en gros dans le monde au premier trimestre de l’exercice 22, y compris Jaguar Land

Rover, était à 2,14 unités lakh, soit une augmentation de 134% par rapport au premier trimestre de l’exercice 21. Les ventes en gros mondiales de tous les véhicules utilitaires de Tata Motors et de la gamme Tata Daewoo au premier trimestre de l’exercice 22 s’élevaient à 52 470 unités, soit une augmentation de 355% par rapport au premier trimestre de l’exercice 21.

Banque DBS Inde : DBS Bank India (DBIL), qui a repris la Lakshmi Vilas Bank (LVB), en difficulté, a déclaré jeudi qu’elle pourrait accroître sa rentabilité malgré l’impact de la fusion de LVB.

Delta Corp : Des sociétés telles que Delta Corp, Excel Realty N Infra, Integrated Capital Services, Madhucon Projects, Mapro Industries, Suryavanshi Spinning Mills, K&R Rail Engineering et Valencia Nutrition annonceront aujourd’hui leurs résultats du premier trimestre de l’exercice 22.

Supermarchés Avenue : Les sociétés cotées à l’ESB telles que Avenue Supermarts, PTC Industries, Castex Technologies, Gujarat Hotels, Indo-City Infotech et Oriental Trimex publieront samedi leurs résultats trimestriels d’avril à juin.

Dynamique de Bharat : La société a signé un contrat d’une valeur d’environ Rs 499 crore avec le ministère de la Défense pour la fabrication et la fourniture de missiles Akash à l’armée de l’air indienne.

