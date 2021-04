TCS et les cours des actions d’Infosys ont atteint de nouveaux sommets en 52 semaines; L’indice informatique de l’ESB atteint un niveau record, augmente de 15% depuis le début de l’année

L’indice informatique de l’ESB a atteint un nouveau record de 28161,97, en hausse de près d’un pour cent

Les cours des actions TCS et Infosys ont atteint vendredi de nouveaux sommets de 52 semaines, avant les bénéfices trimestriels de janvier-mars des sociétés informatiques qui commenceraient à partir de la semaine prochaine. L’indice informatique de l’ESB a atteint un nouveau record de 28 161,97, en hausse de près d’un pour cent. Pendant ce temps, les actions de L&T Technology Services, MindTree et Persistent Systems ont atteint des sommets sans précédent vendredi. Jusqu’ici, l’indice BSE IT a progressé de 15%, contre 4,3% de hausse de l’ESB Sensex. D’après l’indice BSE IT, les actions d’Eclerx Services Ltd et de Sonata Software ont également atteint vendredi de nouveaux sommets en 52 semaines. La société de recherche et de courtage Motilal Oswal Financial Services préfère Infosys et HCL Technologies, dans l’attente d’une croissance à la pointe du secteur. Il mise également sur L&T Technology Services et Cyient Ltd, compte tenu de leurs portefeuilles attractifs et pertinents pour l’industrie.

Les actions informatiques indiennes assistent à une course de rêve, dirigée par les leaders, comme Infosys et TCS, atteignant des niveaux records. «Dans l’ensemble, l’événement COVID a complètement et radicalement changé le paysage des affaires pour toujours», a déclaré Aamar Deo Singh, Head Advisory chez Angel Broking. Le secteur informatique semble être un bénéficiaire majeur. Singh a également ajouté que les méga-transactions, d’énormes économies sur l’infrastructure et des flux de commandes importants ont énormément aidé les entreprises informatiques. «De plus, l’affaiblissement de la roupie, la reprise du secteur informatique aux États-Unis et les attentes de bons résultats au quatrième trimestre de l’exercice 21 alimentent le rallye actuel», a-t-il déclaré.

L’analyste de JM Financial Institutional Securities Ltd a déclaré qu’Infosys devrait guider une croissance annuelle de 12 à 14% pour l’exercice 22, tandis que HCL Technologies pourrait prévoir une croissance annuelle de 10,5 à 12,5% pour l’exercice 22. « Sur les marges, nous nous attendons à ce qu’Infosys guide des marges EBIT de 22 à 24% pour FY22, tandis que HCL Technologies pourrait suggérer une fourchette de marges EBIT de 20 à 21% pour FY22 », ont-ils déclaré.

L’indice de l’ESB IT a atteint un creux de 52 semaines à 12 224,39, et à partir de là, il a augmenté de 130%. La plupart des actions informatiques se sont négociées à la hausse et ont surperformé les indices de référence au cours des dernières séances de négociation. «Les attentes des résultats du quatrième trimestre de l’exercice 21 de la part de la plupart des sociétés informatiques et l’affaiblissement de la roupie renforcent les sentiments des investisseurs et conduisent au rallye. De plus, les attentes d’une annonce de rachat d’Infosys sont un autre facteur qui stimule spécifiquement l’action, a déclaré un analyste. «Les restrictions réimposées, l’augmentation du travail à domicile et la reprise dans le secteur informatique aux États-Unis poussent les investisseurs à déplacer leur préférence vers les secteurs défensifs et ajoutent du feu au carburant», a déclaré Likhita Chepa, analyste principale de recherche chez CapitalVia Global Research. Express en ligne.

