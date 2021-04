TCS, Infosys, IT cos Aperçu des résultats du T4: forte croissance des revenus, reprise des embauches, baisse des marges

Les sociétés informatiques ont affiché des bénéfices d’entreprise supérieurs aux attentes au cours des deux derniers trimestres.

La plus grande société informatique de l’Inde, Tata Consultancy Services (TCS), lancera la saison des résultats la semaine prochaine avec ses résultats du quatrième trimestre FY21 prévus le lundi 12 avril 2021. Le cours de l’action TCS a bondi de 11% en janvier-mars 2021, et 16% cent jusqu’à présent cette année (YTD). Au cours du trimestre clos le 31 mars 2021, l’indice Nifty IT a bondi de 6,61%, contre une hausse de 5% de l’indice Nifty 50. Les analystes estiment que la croissance au quatrième trimestre du dernier exercice a continué d’être tirée par un environnement de demande favorable et des gains importants.

Les sociétés informatiques ont affiché des bénéfices d’entreprise supérieurs aux attentes au cours des deux derniers trimestres. Les analystes s’attendent à ce que les entreprises affichent encore une fois de solides bénéfices ce trimestre, soutenus par des augmentations importantes de transactions et des dépenses continues dans les programmes numériques.

Hausse des revenus: «À l’exception de Wipro et de Mindtree, la plupart des entreprises devraient terminer l’exercice 21 avec une croissance annuelle stable à faible à un chiffre malgré une forte baisse au premier trimestre de l’exercice 21», ont déclaré Ruchi Burde et Seema Nayak, analystes chez BOB Capital Markets. Les entreprises informatiques ont adopté une solide gestion des flux de trésorerie au début de la pandémie COVID-19, compte tenu de l’incertitude sur l’environnement de la demande et de la faible visibilité de la croissance des revenus dans les premiers mois de la pandémie.

Profit: La société de courtage et de recherche Prabhudas Lilladher a attribué une note «d’achat» à toutes les actions des sociétés informatiques sous leur couverture, notamment Infosys, TCS, Wipro, HCL Technologies et Mindtree. TCS a annoncé un cycle d’augmentation de salaire régulier pour FY22 au premier trimestre de FY22 en plus du cycle de progression de FY21 récemment mené au troisième trimestre de l’exercice précédent. Les analystes de Reliance Securities s’attendent à ce que les entreprises rapportent une baisse séquentielle de la rentabilité due au cycle annuel d’augmentation des salaires; augmentation marginale des investissements dans les ventes et les capacités; et les vents contraires de la monnaie.

Une grande affaire gagne: Le courtage national Kotak Institutional Equities Research a noté que les signatures de transactions au cours du dernier trimestre de l’exercice 21 seront solides et que le pipeline restera sain. «Nous nous attendons à ce qu’Infosys et HCL Technologies guident pour une croissance de 12 à 14% et de 10 à 12% des revenus pour FY2022E», a-t-il ajouté. TCS devrait connaître une croissance séquentielle avec le chiffre d’affaires de deux grandes transactions d’une valeur totale du contrat (TCV) de 1,3 à 2,6 milliards de dollars américains (Postbank Systems et Prudential Financial) en multipliant les transactions de 50 à 100 millions de dollars remportées au trimestre précédent, et une forte demande dans les domaines du cloud et de l’expérience client.

Orientations FY22: La plupart des analystes s’attendent à des commentaires robustes, à des succès records et à des perspectives optimistes. “Nous pensons que la révision à la hausse des prévisions par les sociétés informatiques il y a trois trimestres serait suivie par des mises à niveau des prévisions consensuelles pour les trimestres à venir”, ont déclaré les analystes d’Edelweiss Research. Il convient de noter que la demande mondiale de services informatiques reste robuste, comme l’indiquent les prévisions améliorées d’Accenture pour l’exercice 21, avec une croissance de 2,5%, une forte croissance de l’externalisation et une solide croissance du cloud à deux chiffres en glissement annuel au premier et au deuxième trimestre de 21. «Nous nous attendons à des prévisions de croissance annuelles saines à deux chiffres pour FY22 de la part d’Infosys, de HCL Technologies, de L&T Infotech, de Wipro et de Coforge», a déclaré BOBCAPS Equity Research.

Racheter: Les majors informatiques Tata Consultancy Services (TCS) et Wipro ont récemment achevé leur rachat en janvier 2021. TCS a racheté des actions d’une valeur de Rs 16 000 crore, tandis que la taille de l’offre de Wipro était de Rs 9 500 crore. Wipro a racheté 32,3 actions de crore, TCS, en revanche, a ramené 5,33 actions de crore, soit 1,42% du capital versé. Infosys a achevé son dernier rachat le 26 août 2019. «Infosys est un candidat probable pour annoncer un rachat compte tenu de sa forte conversion FCF / PAT (105% sur 9MFY21), de son solde de trésorerie solide et de son ratio de distribution plus faible», a déclaré la société de courtage.

Marges: Compte tenu de l’augmentation des signes de reprise des embauches, les investisseurs se méfieraient des commentaires sur les marges de l’exercice 22. À l’exception de Tech Mahindra, les marges EBIT pourraient baisser pour toutes les entreprises technologiques, à l’exception de Tech Mahindra, qui a renoncé à fournir des hausses de salaires jusqu’à l’exercice 21, en raison des hausses de salaires, de la reprise des embauches ainsi que d’une légère appréciation de la roupie par rapport au dollar américain. «Nous prévoyons que les marges se dégageront de manière séquentielle pour les technologies de niveau II ainsi que des acteurs comme Coforge et Persistent Systems qui devraient se démarquer relativement sur les marges ce trimestre en raison de facteurs spécifiques à l’entreprise», ont déclaré Manik Taneja et Vikas KG, analystes chez Services financiers JM.

