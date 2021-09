TCS, Infosys, objectifs de cours de l’action Wipro relevés, pourraient remonter jusqu’à 40 % ; Edelweiss relève ses objectifs de stocks informatiques

Le cycle d’upcycle technologique vient de commencer pour les entreprises informatiques et il reste encore un long chemin à parcourir. (Photo : REUTERS)

TCS, Infosys, Wipro, HCL Technologies, Tech Mahindra et d’autres valeurs informatiques pourraient rester sur une forte dynamique haussière, poursuivant les excellentes performances des 18 derniers mois, a déclaré la société de courtage et de recherche nationale Edelweiss Securities. La société de courtage est optimiste sur les actions informatiques nationales depuis quelques mois maintenant ; Cependant, il a déclaré qu’il avait “sous-estimé le raz-de-marée numérique à la fois sur la croissance et les marges”. « Nous prévoyons maintenant que la croissance des revenus de l’industrie pour les trois prochaines années sera de 18 à 20 %, tandis que les marges, en moyenne, augmenteront de 100 à 200 points de base par rapport à l’exercice 21, en raison du pouvoir de fixation des prix et de nombreux coûts ne revenant pas à ceux d’avant la pandémie. niveaux jamais », a déclaré Edelweiss.

Actions à acheter

Le cycle d’upcycle technologique vient de commencer pour les entreprises informatiques et il reste encore un long chemin à parcourir, a déclaré Edelweiss. “Nous sommes convaincus que le Tech Upcycle n’a progressé que de quelques trimestres et que 500 milliards de dollars de revenus d’hyperscaler se répercuteront sur les services au cours des trois à cinq prochaines années, ce qui déclencherait des avantages substantiels – même ici”, indique le rapport. Edelweiss a une cote d’achat sur Infosys, TCS, HCL, L&T Infotech, Coforge, Mindtree, Birlasoft et First Firstsource Solutions. Aucune note de réduction n’est attribuée à un stock informatique sous la couverture d’Edelweiss.

Prix ​​cibles améliorés

TCS : Acheter – Objectif : Rs 5000 – Upside 29%

Infosys : Acheter – Cible : Rs 2 354 – Upside 40%

HCL Technologies : Achat – Cible : Rs 1 710 – Hausse de 38 %

Tech Mahindra : Acheter – Cible : Rs 1 751 – Upside 21%

Larsen & Toubro Infotech : Achat – Objectif : Rs 6 459 – Upside 16%

Services technologiques LT : Achat – Objectif : Rs 5 004 – 1 % de hausse

Mindtree : Acheter – Cible : Rs 4 575 – Upside 16%

Coforge : Acheter – Cible : Rs 7 357 – Upside 39%

BirlaSoft : Acheter – Cible : Rs 568 – Upside 39%

Firstsource : Acheter – Cible : Rs 251 – Upside 24%

Edelweiss Securities a attribué 48x un multiple à terme d’un an à Mindtree et 40x multiple à Coforge, LTI et LTTS, estimant qu’ils sont de meilleurs proxys pour les hyperscalers et l’industrie ER&D, “Nous préférons HCL, Infosys et TCS parmi les grandes capitalisations, et Coforge, LTI et Mindtree dans les valeurs moyennes. Parmi les petites capitalisations, nous préférons Persistent, Birlasoft et Firstsource », ont-ils ajouté.

Une demande accrue de services informatiques

Les services informatiques continuent de faire l’objet d’une forte demande, selon Edelweiss. Cette poussée de la demande permet aux acteurs du secteur informatique de sélectionner de gros clients porteurs de croissance. «Les entreprises sont également assez ouvertes sur la retarification des nouveaux contrats, et même des contrats existants qui sont en cours de renouvellement, citant une inadéquation massive entre l’offre et la demande. Les clients relâchent les cordons de la bourse pour les projets urgents, payant tacitement 3 à 8 % de plus en moyenne », a déclaré Edelweiss.

Le cycle technologique actuel est considéré comme plus puissant que tous les précédents. “Nous restons convaincus que, comme pour les trois derniers cycles de mise à niveau informatique, de multiples réévaluations seraient également importantes au début de ce cycle, qui seraient suivies de nouvelles mises à niveau des bénéfices, car Street rattraperait son retard”, a déclaré la société de courtage. ajoutée. Les violations de données graves, les mouvements de devises défavorables, les allocations budgétaires et les réglementations défavorables sont quelques-uns des risques qui sont alignés sur les stocks informatiques.

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les sociétés de recherche et de courtage respectives. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

