TCS, Infosys, Wipro, Voda Idea, Bharti Airtel, SpiceJet, Future Retail, DLF, Tata Teleservices en point de mire

Les indices de référence du marché boursier national BSE Sensex et Nifty 50 devaient ouvrir en hausse mercredi, comme le suggèrent les tendances sur SGX Nifty en début de séance. Les contrats à terme astucieux se négociaient à 125 points ou 0,7% à 18216 sur la bourse de Singapour. Lors de la session précédente, les taureaux ont réussi à maintenir leur emprise sur Dalal Street et ont terminé la session volatile en vert pour la troisième journée consécutive. BSE Sensex a clôturé 221 points ou 0,37% de plus à 60 617, tandis que Nifty 50 s’est établi à 18 056 niveaux, en hausse de 52,45 points ou 0,29%. Les chartistes disent que le mouvement haussier s’est poursuivi sur le marché après une légère baisse et que la force de la dynamique haussière semble être de retour sur le marché. « Les prochains niveaux haussiers à surveiller autour de 18200/18350, qui pourraient être atteints en une semaine. Le support immédiat est placé à 17870 niveaux », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Des actions à surveiller

Services de conseil Tata : Le conseil d’administration du TCS publiera mercredi les résultats du troisième trimestre et des neuf mois clos le 31 décembre 2021. Le conseil d’administration examinera également le troisième acompte sur dividende. La société a également informé que son conseil d’administration examinerait une proposition de rachat d’actions lors de sa réunion qui se tiendra le 12 janvier. Il s’agira du quatrième rachat par la société en au moins six ans.

Infosys : Infosys devrait afficher jusqu’à 4 % de croissance de son chiffre d’affaires en devises constantes au cours du trimestre d’octobre à décembre de l’exercice 22, ont déclaré les analystes. De plus, les analystes sont mitigés sur les marges et voient une amélioration des prévisions.

Wipro : Wipro devrait afficher jusqu’à 5 % de croissance de son chiffre d’affaires en devises constantes au cours du trimestre d’octobre à décembre de l’exercice 22, selon les analystes. La société publiera ses résultats trimestriels avec Tata Consultancy Services (TCS) et Infosys mercredi.

Idée Vodafone : Le conseil d’administration de Vodafone Idea a informé mardi le département des télécommunications (DoT) qu’il opterait pour la conversion des intérêts sur les revenus bruts ajustés (AGR) et les redevances du spectre en capitaux propres du gouvernement. Une fois le plan mené à bien sur une période de quatre ans, le gouvernement deviendra le principal actionnaire de l’entreprise avec une participation de 35,8 %.

Bharti Airtel, Voda-Idea, RIL : Les opérateurs télécoms ont demandé à Trai que le prix de réserve du spectre 5G soit réduit de plus de 90 % pour la prochaine enchère, sans paiement initial et avec un moratoire de 5 à 6 ans. La quantité de spectre peut être récupérée sur 24 ans après la période de moratoire.

Jet d’épices : La Haute Cour de Madras a rejeté mardi l’appel de SpiceJet contre l’ordonnance à juge unique de liquider la compagnie aérienne à bas prix sur une requête de Credit Suisse AG relative au non-paiement de 24 millions de dollars à SR Technics, une entreprise de maintenance et de réparation.

Téléservices Tata : Après Vodafone Idea, Tata Teleservices (Maharashtra) a annoncé mardi qu’il opterait pour la conversion du montant des intérêts sur les cotisations AGR en capitaux propres et après la conversion, la participation du gouvernement dans la société devrait être d’environ 9,5%.

Commerce de détail futur : La Cour suprême a réservé mardi son ordonnance sur le plaidoyer de Future Retail visant à obtenir l’approbation des autorités réglementaires pour son accord de fusion de 24 713 crores de roupies avec Reliance Retail. pas entrer dans la question, mais demandera à la Haute Cour de Delhi de trancher définitivement la question.

DLF : Le major immobilier DLF Ltd a déclaré mardi avoir vendu des propriétés d’une valeur de 1 500 crores de roupies dans son nouveau projet de logement à Moti Nagar, dans la capitale nationale, reflétant la forte demande d’appartements de luxe. Vendredi, DLF a lancé son projet de logement de luxe ‘ONE Midtown’ comprenant 913 unités, à Shivaji Marg à Moti Nagar, avec un prix de départ de Rs 3 crore.

