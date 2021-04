TCS, le meilleur perdant de Sensex; pourquoi l’action TCS est en baisse malgré une hausse de 15% du bénéfice net

Les analystes estiment que la baisse actuelle des actions informatiques offre une bonne opportunité pour les investisseurs de faire une rentrée

Les actions informatiques telles que TCS, Infosys, HCL Technologies et Tech Mahindra s’échangeaient jusqu’à 3,5% de moins que l’ESB mardi. Le cours de l’action de Tata Consultancy Services a chuté de 4,36% à 3100,05 Rs chacun et a été le meilleur dragueur de l’ESB Sensex grâce à la réservation de bénéfices un jour après avoir affiché une augmentation de 15% en glissement annuel du bénéfice net à 9246 crore Rs dans le trimestre janvier-mars. Les sociétés de courtage de recherche et les analystes ont une réponse mitigée aux résultats du TCS Q4. Les analystes d’ICICI Securities ont rétrogradé l’action TCS pour “ tenir ” de “ ajouter ”, car ils estiment que la croissance du secteur ne devrait pas connaître une accélération significative (par rapport à pré-Covid) à moyen terme, comme prévu par la rue.

L’indice Nifty IT a été le principal perdant du secteur, en baisse de 3,34 pour cent, en raison des pertes de Coforge, qui était en baisse de 7 pour cent. D’autres actions informatiques telles que Mindtree, TCS, Tech Mahindra, Infosys, Wipro ont baissé de l’ordre de 1,5 à 4,4 pour cent. Les valeurs technologiques avaient fortement augmenté en prévision de bons résultats. «Cependant, la poursuite de la performance exigeait un rythme de revenus solide combiné à des perspectives de croissance supérieures aux attentes», a déclaré le conseiller en placement Sandip Sabharwal à Financial Express Online. Sabharwal a ajouté que les perspectives semblent correctes mais que les valorisations sont tendues. «À un tel prix, une correction temporelle est imminente», a-t-il ajouté.

Le conseil d’administration de TCS a également recommandé un dividende final de 15 roupies par action. Au cours des trois trimestres précédents, la société a versé des dividendes intérimaires de 5 Rs par action, 12 Rs par action et 6 Rs par action. Le dividende total donné par TCS en FY21 s’élève désormais à Rs 38 par action. “La principale raison qui semble actuellement affaiblir le secteur informatique est la faiblesse de la paire USDINR, qui a réglé 32 paise plus bas lundi, ce qui présente un risque potentiel d’effacer les bénéfices des revenus étrangers de ces sociétés informatiques”, a déclaré Vishal. Balabhadruni, analyste principal de recherche chez CapitalVia Global Research, a déclaré à Financial Express.

Que devez-vous faire avec le stock TCS maintenant?

Les analystes estiment que la baisse actuelle des actions informatiques offre une bonne opportunité pour les investisseurs de faire une ré-entrée. Les actions informatiques enregistrent des résultats post-TCS, avec des bénéfices légèrement inférieurs aux attentes des analystes. «Dans l’ensemble, les actions informatiques atteignant des sommets records jusqu’à récemment, une correction saine est toujours la bienvenue, car elle offre en même temps des opportunités de rentrée», a déclaré Aamar Deo Singh, Head Advisory chez Angel Broking, à Financial Express Online. Jusqu’à présent, dans le commerce, un total de 1,09 actions lakh ont été négociées sur l’ESB, tandis que 38,56 actions lakh ont échangé des mains sur NSE, jusqu’à présent.

Ceux de Kotak Institutional Equities ont maintenu une note de «réduction» pour l’action TCS en raison de ses valorisations coûteuses. «À 27,4X FY2023E, la hausse est limitée», a-t-il ajouté. Alors que Macquarie a une cote de “ surperformance ” pour l’action TCS, avec un prix cible de 3 640 Rs, un rallye de 17,4 pour cent par rapport au plus bas d’aujourd’hui.

