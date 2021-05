TCS nomme Samir Seksaria au poste de directeur financier

Seksaria a déclaré: «Je remercie le conseil d’administration et la direction de m’avoir confié ce poste de responsabilité.

Tata Consultancy Services (TCS) a déclaré vendredi que Samir Seksaria prendra la relève en tant que directeur financier de la société le 1er mai. Il remplace V Ramakrishnan, qui a pris sa retraite des services de la société à compter de vendredi.

Le conseil d’administration, lors de sa réunion du 12 avril, avait nommé Seksaria au poste de directeur financier. Seksaria a débuté sa carrière chez TCS en 1999 et a passé ses premières années dans des missions de conseil impliquant la conformité réglementaire et les spin-offs de fusions et acquisitions, entre autres. Il est passé à la finance d’entreprise en 2004 et a joué un rôle essentiel dans l’introduction en bourse de la société. Avant d’être nommé directeur financier, il dirigeait les fonctions d’analyse financière, de planification et de finance d’entreprise.

Rajesh Gopinathan, PDG et directeur général, TCS, a déclaré: «Je suis heureux d’accueillir Samir dans ses nouvelles fonctions. Au cours des deux dernières décennies, Samir a joué un rôle exemplaire dans le parcours de transformation financière de l’entreprise impliquant la simplification, la gestion de la trésorerie, la planification et les prévisions et la structuration des contrats. Nous remercions Ramki pour ses contributions inestimables à l’organisation et lui souhaitons bonne chance pour l’avenir.

Seksaria a déclaré: «Je remercie le conseil d’administration et la direction de m’avoir confié ce poste de responsabilité. Je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec nos clients, partenaires, unités commerciales et associés afin de créer de la valeur pour toutes nos parties prenantes alors que TCS est en avance sur son chemin de croissance transformatrice. »

