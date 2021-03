Rajashree R, directeur du marketing chez TCS, a déclaré: «Pendant des décennies, nous travaillons avec nos clients dans un but commun: tirer parti de la puissance de l’innovation, des connaissances et de la technologie pour transformer les entreprises.

Tata Consultancy Services (TCS) a dévoilé une nouvelle déclaration de marque, «Building on Belief», pour articuler sa mission et ses relations avec les clients pour la prochaine décennie de croissance axée sur la transformation.

Commentant cette décision, Rajesh Gopinathan, directeur général et PDG de TCS, a déclaré que chaque innovation et le voyage de transformation commencent par la conviction que cela rendra le monde meilleur et que la société s’associe à ses clients pour réaliser cette conviction ainsi que leur objectif. «C’est ce que nous sommes en tant qu’organisation et reflète notre ambition audacieuse alors que nous entamons notre prochaine décennie de croissance», a-t-il déclaré.

La nouvelle vision de la marque résume le rôle actif et collaboratif que TCS joue dans le partenariat avec les clients sur le long terme, en tirant parti de ses connaissances contextuelles, de ses investissements dans la recherche et l’innovation et de son expertise technologique pour les aider à se développer et à atteindre leurs objectifs de transformation déterminés.

Rajashree R, directeur du marketing chez TCS, a déclaré: «Pendant des décennies, nous travaillons avec nos clients dans un but commun: tirer parti de la puissance de l’innovation, des connaissances et de la technologie pour transformer les entreprises. Notre nouvelle articulation de la marque et notre déclaration d’objectifs ouvrent la voie à l’engagement avec nos clients en tant que partenaires de croissance et de transformation et rassemblent nos connaissances contextuelles et notre expertise pour les aider à maîtriser leur parcours.

