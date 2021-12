TCS, SBI, HDFC Bank parmi les meilleures idées pour gagner de l’argent ; banque, technologie, autres secteurs pour conduire D-St

Les secteurs de la banque, des services financiers, de la technologie, du logement et des assurances seront les principaux moteurs du marché en raison de leurs perspectives améliorées et du régime actuel de taux d’intérêt plus bas.

Par Ravi Singh

En 2021, les marchés boursiers ont connu un mouvement historique alors que les indices de référence ont atteint de nouveaux sommets de durée de vie avec 18 000 et 60 000 pour la première fois de l’histoire. Les facteurs clés pour stimuler le marché en 2021 ont été l’amélioration des indicateurs macroéconomiques, la forte liquidité mondiale, l’augmentation des activités économiques, la reprise significative de la vaccination, l’amélioration des données liées à la consommation, l’assouplissement de la politique monétaire et la forte reprise des bénéfices des entreprises.

Les moyennes et petites capitalisations ont largement sous-performé les grandes capitalisations depuis les 3 dernières années. Étant moins chères que les grandes capitalisations, les moyennes et petites capitalisations ont augmenté beaucoup plus rapidement dans une reprise économique par rapport aux grandes capitalisations. Balaji Amines, Happiest Minds Technologies et Deepak Fertilizers Petrochemicals de l’ESB 500 ont généré des rendements énormes en 2021 et sont qualifiés de multiensacheuses de 2021. ICDS, Mastek et Route Mobile parmi le segment des petites et moyennes capitalisations ont également surperformé le marché. L’intérêt accru des FPI et la participation des détaillants dans ces segments ainsi que la liquidité monétaire pour une poussée d’infrastructure par le gouvernement vont profiter aux secteurs à plus long terme.

En 2021, la banque, l’infrastructure, l’informatique, l’automobile, les métaux et la pharmacie figuraient parmi les principaux secteurs ayant généré des rendements considérables pour les investisseurs. Avec d’autres réformes structurelles du gouvernement dans le secteur manufacturier et les infrastructures toujours en cours, nous nous attendons à ce que les actions des moyennes et petites capitalisations dépassent également l’année prochaine. De plus, comme le cycle économique s’est accéléré et que la reprise des bénéfices des entreprises est forte, nous nous attendons à ce que la même vigueur se poursuive en 2022.

Les secteurs de la banque, des services financiers, de la technologie, du logement et des assurances seront les principaux moteurs du marché en raison de leurs perspectives améliorées, de leur régime actuel de taux d’intérêt plus bas et de l’augmentation des dépenses publiques. Les secteurs de l’énergie, des chemins de fer et du pétrole et du gaz resteront attrayants dans une perspective à moyen et long terme.

D’autres secteurs comme les voyages, le tourisme, les loisirs, l’immobilier et les sociétés auxiliaires comme le ciment et d’autres entreprises de matériaux de construction devraient également contribuer en 2022. Cet optimisme s’est également répliqué positivement sur les graphiques techniques.

Cependant, étant donné la perspective d’une nouvelle hausse de l’inflation, il y a des chances que la plupart des banques centrales augmentent les taux d’intérêt pour freiner la liquidité. L’incertitude et la peur croissantes concernant Omicron stimuleraient la dynamique du marché l’année prochaine.

L’année 2021 a été formidable en termes de rendement des investissements en bourse, mais l’année 2022 semble être plus difficile.

Meilleurs choix d’actions pour 2022

1. ONGC – L’augmentation de 62 % des prix du gaz naturel par le gouvernement indien augmentera la rentabilité des entreprises. Des prix du brut plus élevés, ainsi qu’une croissance modeste de 5 à 7 % du volume de production de l’entreprise, pourraient faire augmenter son EBITDA l’année prochaine. Nous estimons que le ratio dette/EBITDA de la société se renforcera à environ 1,6x à 1,9x au cours de cette période. Techniquement également, la plupart des indicateurs tels que MA, RSI, MACD et Stochastique affichent une tendance sur le graphique journalier. Nous nous attendons à ce qu’ONGC atteigne le niveau de 170 l’année prochaine.

2. GAIL (INDE) – L’amélioration des bénéfices, soutenue par des volumes plus élevés dans tous les segments, soutenue par une augmentation des bénéfices marketing en raison de la hausse des prix du gaz, pourrait stimuler Gail l’année prochaine. L’augmentation de la production après un arrêt au trimestre précédent a soutenu les volumes pétrochimiques. Une hausse de la consommation de gaz a soutenu les volumes de transport, ce qui renforcera encore les bénéfices. Sur le graphique journalier, l’action Gail a un support très solide autour de 140 niveaux et la MA à 200 jours soutient la tendance d’achat. De plus, le RSI est dans sa zone inférieure, nous nous attendons donc à ce que Gail atteigne l’objectif de 165 à court terme.

3. Banque HDFC – Une forte capitalisation, une liquidité améliorée, des NPA réduits et des bénéfices robustes font de HDFC Bank un bon choix d’investissement pour Samvat 2078. Le cours de l’action HDFC Bank se négocie au-dessus de ses niveaux 100/200 DEMA dans le graphique quotidien. Le cours de l’action est placé au-dessus du SAR parabolique sur les graphiques hebdomadaires qui suggèrent une tendance positive. L’objectif pour l’année prochaine se situe autour de 1750.

4. TCS – Le secteur de la technologie est globalement entre de bonnes mains en raison du raffermissement du dollar, de la numérisation et de l’amélioration de la croissance des entreprises qui devrait également se poursuivre l’année prochaine. Le cours de l’action de Tata Consultancy Services se négocie au-dessus de la moyenne avec la bande supérieure orientée vers le nord indiquant que le prix va augmenter. En analysant l’action récente du prix du volume, le volume a encouragé le récent mouvement à la hausse indiquant que des mains fortes ont commencé à accumuler le stock aux niveaux actuels. La plupart des oscillateurs indiquent la tendance haussière intacte du stock. Nous nous attendons à ce que le TCS atteigne l’objectif de 3600 à Samvat 2078.

5. SBI (Banque d’État de l’Inde) – se négocie actuellement surtout des MA à terme comme 25 DMA, 50 DMA, 100 DMA et 200 DMA, ce qui confirme la dynamique positive. En outre, RSI, MACD, ADX se négocient dans une zone confortable indiquant une tendance haussière du titre. Nous pouvons également nous attendre à ce que le compteur continue sa surperformance dans les mois à venir et pourrait évoluer vers 600 niveaux à long terme.

(Ravi Singh est vice-président et chef de la recherche, ShareIndia Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.