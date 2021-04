TCS, Yes Bank, BPCL, Coforge, Prabhat Dairy, Bandhan Bank, Adani Ports en bref aujourd’hui

Selon un analyste, Nifty a le prochain support critique à 14 100 niveaux. En cas de rebond, la zone 14 500-14 650 ferait office d’obstacle. Image: .

Les contrats à terme astucieux s’échangeaient mardi 32 points ou 0,22% à 14 391 à la Bourse de Singapour, suggérant une ouverture de l’écart pour BSE Sensex et Nifty 50. Dans le bain de sang sur D-Street lors de la session précédente, les investisseurs ont perdu 8 crore de Rs. . Les marchés réagiront d’abord aux résultats du TCS et aux données macroéconomiques, c’est-à-dire à l’inflation IIP et IPC lors des premiers échanges, mardi. Les analystes suggèrent de maintenir une position prudente à court terme. “En outre, la volatilité spécifique aux actions restera élevée, avec le début des résultats du quatrième trimestre de l’exercice21 et les investisseurs devraient se concentrer sur des secteurs tels que l’informatique, les produits de grande consommation et la pharmacie, car ils devraient afficher des chiffres solides”, a déclaré Ajit Mishra, vice-président – Recherche, Religare Broking Ltd. Il a ajouté que Nifty a le prochain support critique à 14 100 niveaux. En cas de rebond, la zone 14 500-14 650 ferait office d’obstacle.

Stocks en bref aujourd’hui:

TCS: Tata Consultancy Services a annoncé lundi une série de chiffres solides pour le trimestre de mars annonçant des commandes d’une valeur de 9,2 milliards de dollars. Il a affiché une augmentation de 14,9% du bénéfice net consolidé à Rs 9 246 crore pour le trimestre de mars 2021. Le chiffre d’affaires de l’informatique major a augmenté de 9,4 pour cent au cours du trimestre sous revue à Rs 43 705 crore contre Rs 39 946 crore il y a un an, a-t-il ajouté.

Oui Banque: Le régulateur des marchés Sebi a imposé lundi une pénalité de 25 crore de roupies à Yes Bank pour avoir mal vendu les obligations AT-1 du prêteur il y a quelques années. En outre, le chien de garde a infligé une amende de Rs 1 crore à Vivek Kanwar, qui était à la tête de l’équipe de gestion de patrimoine privé, et Rs 50 lakh chacun à Ashish Nasa et Jasjit Singh Banga, selon PTI.

BPCL: Bharat Petroleum Corporation prévoit de réduire davantage sa dépendance à l’égard du pétrole brut d’Asie occidentale à 50%, contre 65% actuellement, alors que la société envisage d’augmenter ses achats dans les pays d’Afrique de l’Ouest, d’Extrême-Orient et d’Amérique latine.

Coforge: Coforge a pris une participation majoritaire dans SLK Global Solutions, un fournisseur de services de transformation des processus commerciaux principalement destiné au secteur des services financiers, pour une valeur d’entreprise déclarée de 195 millions USD.

Laiterie Prabhat: Prabhat Dairy sera rayé de la cote de l’ESB et de la NSE le 30 avril, tandis que la négociation de ses actions de participation sera interrompue à partir du 23 avril, ont indiqué les bourses. Cela vient après que la société se soit conformée aux formalités de radiation volontaire des actions.

Banque Bandhan: Bandhan Bank a déclaré que ses prêts et avances avaient augmenté de 21% en glissement annuel à Rs 87 054 crore au cours du trimestre clos le 31 mars 2021, contre Rs 71 846 crore affiché au cours de la période correspondante du trimestre précédent. Le total des dépôts a augmenté de 37 pour cent à Rs 77 972 crore contre Rs 57 082 crore. Les dépôts des comptes courants et d’épargne (CASA) de la banque ont bondi de 61% sur un an.

Ports d’Adani: Flipkart a annoncé un partenariat stratégique et commercial avec le groupe Adani. Dans ce partenariat à deux volets, Flipkart travaillera avec Adani Logistics Limited, une filiale à 100% d’Adani Ports & Special Economic Zone Limited, pour renforcer l’infrastructure de la chaîne d’approvisionnement de Flipkart et améliorer encore sa capacité à servir sa base de clients en croissance rapide.

