TDE, tour de financement du contrôle qualité Power Riff

La diffusion en direct a connu un énorme coup de pouce en 2020 en raison de la pandémie. Maintenant, les investisseurs affluent pour financer des concurrents comme Riff.

Clubhouse et Spotify Greenroom proposent aux fans le concept de forums ouverts virtuels. Mais une autre application veut être l’endroit où les fans peuvent se rendre pour discuter de leurs émissions préférées, de leurs sports, de leurs musiciens, etc. La plate-forme de diffusion en direct Riff a obtenu un investissement de Quality Control, Top Dawg Entertainment (TDE) et EMPIRE.

« Riff a créé une catégorie entièrement nouvelle : les médias culturels », déclare Kevin Lee, directeur du contrôle qualité, qui rejoint le conseil d’administration de Riff dans le cadre de l’accord. « Il combine le meilleur de tout ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. C’était un investissement évident pour QC. » Riff est spécialisé dans l’offre de chat vocal avec vidéo pour créer des salles.

Les salles Riff ressemblent à une combinaison de Clubhouse et d’un appel Zoom – se rapprochant de l’ambiance d’une fête. Sans vidéo, Clubhouse a parfois l’impression d’être un voyeur téléphonique, surtout si vous ne participez pas activement à la salle de discussion. Les artistes sur Riff peuvent monétiser avec des salles VIP, vendre des produits ou même sortir un album.

« L’innovation technologique et la musique vont de pair et Riff est à la tête de la nouvelle vague d’applications », déclare Anthony Tiffith, PDG de TDE. « J’ai toujours voulu relever le défi de niveau supérieur, je suis donc ravi que TDE investisse dans cette percée.

Riff prend également une page du livre promotionnel de TikTok en mettant en avant la musique. Riff indique aux utilisateurs quelle musique est à la mode sur sa plate-forme, un peu comme TikTok. Actuellement, les morceaux de Saweetie, Kane Brown et NLE Choppa sont en tête de liste des streamers Riff.

Riff veut être la plate-forme des succès viraux musicaux, comme transformer les succès pop d’aujourd’hui en chants de marins. Ou avoir un vieil album comme Fleetwood Mac’s Rumors en tête des charts après une seule vidéo de quelqu’un qui chante une chanson.

Ces types de moments viraux sont extrêmement difficiles à fabriquer, mais ils sont presque impossibles à créer sans une plate-forme qui a une énorme influence. Selon les initiés de l’industrie musicale, la présence de TikTok se développe plus rapidement que toute autre chose. Un artiste qui peut avoir trois millions de vues sur YouTube gagne rapidement plus de 20 millions de vues sur TikTok.