TDS sur le revenu de dividendes: comment obtenir un allégement si vous n’avez pas de revenu imposable

Les revenus de dividendes deviennent imposables entre les mains des investisseurs après la suppression de l’impôt sur les distributions de dividendes (DDT).

Comme le revenu de dividendes devient imposable entre les mains des investisseurs après la suppression de l’impôt sur la distribution de dividendes (DDT), la déduction fiscale à la source (TDS) devient applicable sur le paiement des dividendes u / s 194 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

En conséquence, 10 pour cent de TDS est applicable sur les revenus de dividendes supérieurs à 5 000 Rs au cours d’un exercice au cas où le PAN de l’investisseur est disponible. Dans le cas où le PAN n’est pas disponible, le taux TDS sera de 20 pour cent.

Les détails du revenu de dividendes et du TDS seront désormais disponibles sur le nouveau format du formulaire 26AS afin de faciliter le dépôt de la déclaration de revenus (RTI) et de rendre la suppression du revenu plus difficile.

Cependant, dans le cas où un particulier ne dispose que d’un revenu de dividendes jusqu’à Rs 2,5 lakh ou que le revenu total, y compris le revenu de dividendes, n’est pas imposable, le dépôt d’une déclaration de revenu deviendra nécessaire en raison de la déduction fiscale et de récupérer le TDS facturé sur revenu de dividendes à titre de remboursement d’impôt.

La bonne nouvelle est que, comme dans le cas des dépôts bancaires fixes (FD), vous pouvez désormais déposer le formulaire 15G (pour les personnes jusqu’à 60 ans) ou le formulaire 15H (pour les personnes âgées) pour vous assurer qu’aucun TDS n’est facturé sur votre les revenus de dividendes, au cas où le revenu total de l’exercice ne franchirait pas la barre des 2,5 lakh de Rs.

Du DDT au TDS: les investisseurs en fonds communs de placement recevront-ils plus ou moins de dividendes?

Pour les dividendes sur actions, un investisseur individuel peut soumettre le formulaire 15G ou le formulaire 15H – selon le cas – directement dans la société.

Dans le cas de l’option de versement de dividendes sur les régimes de fonds communs de placement, le formulaire applicable peut être déposé soit directement auprès de la société de gestion d’actifs (AMC), soit auprès de leurs agents de registre et de transfert (RTA) – comme CAMS et KFintech (succursale de Karvy).

Le formulaire 15G ou le formulaire 15H concerné peut être soumis en ligne en visitant les sites des entreprises, des AMC ou des ACR.

En cas de demande de régimes MF via leurs ACR, les détails à saisir sont: PAN, nom de la maison de fonds (AMC), numéro de folio, revenu estimé de la distribution des revenus avec option de retrait de capital (IDCW), revenu total prévu dans le Année financière et année de déclaration.

Si votre revenu total n’est pas imposable et que l’IDCW fait partie du revenu, vous devez soumettre le formulaire 15G / H rapidement. Sinon, vous devez déposer votre ITR au cas où vous recevriez un dividende après que TDS y soit appliqué.

