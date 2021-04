TDS sur les intérêts des dépôts fixes: il est temps de soumettre les formulaires 15G / 15H à votre banquier – Voici pourquoi

Le formulaire 15H est destiné à une personne âgée de soixante ans ou plus, tandis que le formulaire 15G est destiné à toutes les autres personnes.

Si vous avez un dépôt bancaire fixe, il est temps de vous assurer que votre banque ne déduit pas d’impôt à la source sur les revenus d’intérêts gagnés. La banque n’effectuera aucune déduction de ce type si vous êtes exempté de payer des impôts. Mais, dans le cas où vous avez des dépôts bancaires fixes dont les intérêts gagnés sont supérieurs à Rs 40 000 au cours d’un exercice, le banquier réduira l’impôt à la source à moins que vos revenus ne tombent dans la tranche exonérée. Pour les seniors, la limite est de Rs 50 000 en un exercice.

Les revenus d’intérêts de la banque FD sont entièrement imposables entre les mains de l’investisseur et les banques prélèvent des TDS qui peuvent être ajustés lors du dépôt de la déclaration de revenus.

Les intérêts créditeurs des dépôts bancaires à taux fixe sont soumis au TDS à 10 pour cent mais peuvent être déduits à 20 pour cent si le PAN n’est pas fourni. Donc, si vous êtes dans la tranche d’imposition la plus élevée de 30%, il ne suffira pas de payer un TDS de 10%.

Et, ceux qui ne gagnent pas au-dessus de la limite exonérée peuvent intimer la banque, de ne pas déduire TDS.

Une telle indication doit être faite généralement au début de l’exercice en soumettant le formulaire 15G / formulaire 15H au banquier. Le formulaire 15H est destiné à une personne âgée de soixante ans ou plus (personnes âgées) tandis que le formulaire 15G est destiné à tous les autres pour lesquels le revenu total ne dépassera pas le montant maximal non imputable à l’impôt sur le revenu.

Si vous aviez déjà soumis de tels formulaires, relatifs aux dépôts à terme, au cours de l’année précédente, vous devrez le refaire cette année.

Ces formulaires ne peuvent être soumis que par ceux dont le revenu est inférieur à la limite d’exemption conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu.

Pour ceux qui ont moins de 60 ans, les revenus jusqu’à Rs 2,5 lakh sont exonérés, tandis que pour ceux de plus de 60 ans mais de moins de 80 ans, les revenus jusqu’à Rs 3 lakh sont exonérés d’impôt.

Et, pour ceux de plus de 80 ans, il n’y a aucune obligation fiscale jusqu’à Rs 5 lakh. Ces personnes peuvent soumettre le formulaire 15G / formulaire 15H à leur banquier pour la non-déduction des TDS sur les revenus d’intérêts gagnés à la banque FD.

