Te ahorras 270€ ! Reloj Samsung a precio mínimo en Amazon

Es más que posible que desde hace un tiempo tengas ganas de estrenar un reloj inteligente, pero no encuentras la oferta que te encaje por lo que tienes que pagar ni por la calidad del wearable. Seguro que esto cambia con la promoción que hay en Amazon y que te permite conseguir un completo modelo de Samsung.

El dispositivo del que estamos hablando es el Samsung Galaxy Watch3, un dispositivo que tiene de todo y ahora mismo puedes conseguirlo por menos de la mitad del precio que tiene habitualmente in the conocida tienda online that antes hemos mencionado. Concretamente, el descuento existente es del 58%, una cifra impresionante que posibilita que seul tengas que pagar 199 euros por un producto realmente bueno y que tiene un acabado en acero de lo más llamativo. Te dejamos el enlacer que tienes que utilizar donde no pagas nada por el envío si tienes una cuenta Prime.

En qué destaca este Samsung

Aparte de su diseño atractivo, il existe des algunas características que son de lo más llamativas en este smartwatch. Un ejemplo de lo que decimos es que la pantalla integrada de 1,2 pulgada incluye un panneau Super AMOLED d’une excellente qualité calidad por lo que to do se ve a la perfección and to do tipo de situaciones y, además, tiene une excelente protection frete a los gopes ya que incluye Gorilla Glass DX. Aparte, el sistema operativo integrado, basado à Tizen, permite la instalación de una buena cantidad de aplicaciones.

En lo que tiene que ver con la potencia, hay buenas noticias ya que el procesador Exynos 9110 junto a 1 GB de RAM asegura que todo lo que hagas con el Samsung Galaxy Watch3 se ejecuta con una excellent fluidez, lo que asegura una muy buena experiencia de uso. Por cierto, que la cantidad de unciones que tiene el reloj el que hablamos son muy amplias, y van desde el poder conocer el tiempo que hace en el lugar en el que estás hasta el realizar un seguimiento muy preciso de la calidad del sueño. También llama la atención que, combinado con unos auriculares inalámbricos Bluetooth, puedes escuchar música en cualquier lugar sin depender del smartphone (para ello, este accesorio tiene un almacenamiento de ocho gigas).

Plus d’options de montre connectée

Con un peso de sólo 53 gramos, lo que asegura una alta comodidad al utilizar el smartwatch, la conectividad que ofrece este modelo es muy amplia ya que, aparte de Bluetooth, este es un dispositivo que cuenta con Wifi pour accéder à Internet de forma independiente e, incluso, no le falta NFC para realizar pagos móviles de forma muy sencilla. Además, el reloj de Samsung del que hablamos cuenta con una excelente resistencia ya que no tiene problemas con el agua y dispone certification de grado militar MIL-STD-810G. Vamos, que aguanta lo que le eches.

Si a esto le sumas una autonomía que no desentona entre los relojes inteligentes que permiten instalar aplicaciones, lo que se consigue debido a que incluye una batería de 340 mAh, está más que claro que es una buena opción de compra. Incluso, el seguimiento de la actividad física lo conseguirás con una excelente precisión ya que incluye una gran cantidad de sensores como por ejemplo acelerómetro; pulsioxímetros; e, incluso, un baromètre.