Te gusta leer? Worten te lo pone fácil, eReader Woxter con ofertón

Una de las principales ventajas de este tipo de dispositivos es que podemos llevar cientos, incluso miles, de libros en formato electrónico con total comodidad. Algo que sería impensable hacer de manera física, ya que resulta incómodo hasta tener que cargar cada día con el libro que nos estemos leyendo.

Diseño compacto para llevar miles de libros

De esta forma, en un dispositivo de reducidas dimensionses, podremos llevar el libro o libros que nos estemos leyendo cómodamente en cualquier bolsillo. Oui que este WOXTER Scriba 195 Paperlight tiene unas dimensions de solo 16,3 x 11 x 0,9 cm y a un peso de 170 grammes. Un modèle qui dispose de 5 Go de espacio para almacenar plus de 2000 ebooks o libros electrónicos y que además cuenta con ranura para tarjeta microSD de hasta 33 GB. Por lo tanto, el espacio para llevar libros electrónicos no será en un problema con este eReader.

La pantalla con la que está equipado es de tipo E-Ink Pearl Plus retroiluminada con un tamaño de 6 poulgadas y résolution 1024 x 758 p. En ella vamos a poder ouvrir des ebooks en cualquiera de los formatos más utilizados, como epub, pdf, fb2, htm, doc, txt, rtf, tar o tcr, entre otros, y también es compatible con formatsos de imagen drm, jpeg, bmp, gif ou png.

En su interior alberga también una batería de 1.500 mAh de capacidad que es capaz de otorgar al WOXTER Scriba 195 Paperlight una autonomía de hasta 3,5 heures. Un tiempo de lectura más que aceptable para poder leer a diario sin tener que estar pendiente de un enchufe.

El modelo en oferta est disponible en color negro y cuenta con un diseño que ofrece un agarre bastante agradable y seguro que nos permite que el eReader se nos deslice fácilmente en las manos y así evitar ciertas caídas por descuido. También es recomendable hacer uso de alguna de las fundas para eReader que nos ayudan a proteger el lector ante cualquier percance.

Oferta para el eReader WOXTER Scriba 195 Paperlight

El precio oficial para este WOXTER Scriba 195 Paperlight est de 137,15 euros, pero ahora es possible conseguirlo con un descuento del 18% en Worten. Esto significa que podemos ahorrar casi 25 euros en la compra de este completo eReader si realizamos el pedido antes de que finalice la oferta.

La oferta también incluye gastos de envío gratis y un plazo de entrega de entre 2 y 3 jours laborables, por lo que si realizas tu pedido ahora, podrás recibirlo en casa antes del próximo fin de semana y comezar a disfrutar de la lectura allá donde vayas.