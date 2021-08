Tea Party économique ne revient pas ⋆ 10z viral

Les participants applaudissent au rassemblement « Exempter l’Amérique d’Obamacare » des Tea Party Patriots au Capitole des États-Unis en 2013. (Jonathan Ernst/.)

Un Tea Party II opposé au socialisme aurait beaucoup plus d’attrait qu’un Tea Party opposé aux grosses dépenses.

Le rédacteur en chef estimé de National Review Online, Philip Klein, a posé une question importante la semaine dernière. Se référant au manque d’opposition au programme de dépenses importantes du président, il s’est demandé :

Biden, en revanche, est arrivé au pouvoir avec des majorités étroites et les républicains se retournent pour lui. Alors pourquoi les républicains acquiescent-ils ? Et pourquoi ne subissent-ils pas beaucoup de pressions extérieures pour leur faiblesse ?

Il a appelé à un Tea Party renaissant pour répondre à ce défi. Je crains que le navire n’ait navigué pour l’instant, mais il y a un certain espoir de son retour si le GOP continue d’acquiescer.

La raison, je prétends, est que la politique à travers ce que nous appelions le monde libre a subi un réalignement. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la principale question autour de laquelle la politique s’est alignée en Occident était économique. Vous étiez pour un grand gouvernement ou un gouvernement limité. Vous étiez pour un État-providence ou des impôts bas. Vous étiez pour la nationalisation ou la privatisation. Etc. Les questions sociales étaient une question d’alignement secondaire, menant aux fameux « quatre quadrants » du graphique de Nolan, mais il ne faisait aucun doute que l’économie était la question centrale.

Cela a maintenant changé, et nous ne pouvons pas dire que le président Trump en était la cause. En fait, si la thèse est correcte, il était un symptôme du changement. L’économie a été supplantée par l’identité. S’identifier comme un « vrai » ou un « vrai » citoyen de votre pays est devenu l’un des pôles de la nouvelle politique. La montée de ces groupes identitaires a contribué à faire passer le Brexit des discussions de salon entre quelques types Whiggish à la réalité (et a contribué à la victoire électorale retentissante de Boris Johnson en 2019). Aux États-Unis, sa manifestation la plus évidente a été la nouvelle coalition d’électeurs de Trump, qui a brisé le « mur bleu » alors que les blancs de la classe ouvrière désertaient les démocrates.

Il y a eu un réalignement similaire à gauche. Les partis socialistes à l’ancienne ont été battus dans toute l’Europe, généralement remplacés par une coalition de divers groupes identitaires organisés autour de la race, de la religion, des caractéristiques sexuelles et d’autres préoccupations minoritaires. “White woke” est certainement l’une de ces identités. En Europe, ils ont eu tendance à se regrouper autour de la bannière des partis écologistes – « écologiste » est une identité dans la plupart des endroits. En Amérique, avec son système bipartite, le réalignement s’est produit au sein des partis, les minoritaires prenant soudainement le dessus chez les démocrates.

Cela devient une sagesse reçue. Le nouveau livre de l’écrivain atlantique George Packer, Last Best Hope: America in Crisis and Renewal, identifie «quatre Amériques», qui sont clairement représentées sur un graphique avec l’identité et l’économie comme axes principal et secondaire, par exemple. Ses « Real America » et « Just America », les deux identités que nous venons de décrire, ont un penchant pour le gouvernement. « L’Amérique libre » représente les conservateurs de Reagan – patriotes mais libéralistes – et « l’Amérique intelligente » représente ceux qui se sont enrichis du marché libre mais partagent les préoccupations des militants identitaires – « les capitalistes réveillés ».

Pourtant, il y a une autre dimension au réalignement. Si les questions d’identité sont désormais primordiales, alors les questions économiques seront beaucoup moins importantes à l’avenir et les arguments économiques deviendront moins saillants. Lorsque l’économie est importante, vous vous souciez de votre portefeuille. Lorsque l’identité est importante, vous vous souciez de votre voix. Cela aide à expliquer les inquiétudes suscitées par les Big Tech et le nombre de défenseurs du beau temps des marchés libres et des droits de propriété se sont retournés contre eux.

Son effet à gauche est également important. « White woke » est tout autant une identité que la race, la sexualité ou la classe. Si vous êtes réveillé, vous vous sentez coupable du privilège blanc et souhaitez que votre richesse soit redistribuée, ce qui concorde avec le socialisme. Cela pourrait expliquer pourquoi les jeunes blancs sont plus susceptibles d’être socialistes que les Afro-Américains ou les Hispaniques. Les militants LGBT veulent un grand gouvernement, non pas pour leur donner de l’argent mais pour forcer le respect de leurs exigences. Les écologistes veulent que l’ensemble du système économique soit reconstruit indépendamment du coût ou de l’impact.

Cela signifie que les conservateurs économiques devront trouver d’autres moyens de faire valoir leurs arguments. Les « vrais Américains », pour reprendre la terminologie de Packer, sont heureux de rejeter le libre-échange et d’adopter l’antitrust au motif qu’Alexander Hamilton et Theodore Roosevelt, respectivement, l’ont fait, malgré des décennies d’études conservatrices ultérieures qui ont montré que leurs politiques étaient économiquement nuisibles en tant que entier.

Et c’est pourquoi un Tea Party renaissant ne fonctionnera pas. Il ne peut pas se concentrer sur la dette ou les dépenses parce que cela ne fait pas vraiment augmenter le pouls des vrais Américains. Ils veulent plus d’infrastructures. Ils ne veulent pas du paquet de réconciliation des démocrates, mais c’est parce qu’il s’agit de transformer l’Amérique en une social-démocratie à l’européenne. Le socialisme, heureusement, sous quelque forme que ce soit, est un anathème pour la vraie identité américaine. Un Tea Party II opposé au socialisme aurait beaucoup plus d’attrait qu’un Tea Party opposé aux grosses dépenses. Il y a aussi un dégoût continu pour la réglementation chicanée, tant qu’elle ne s’adresse pas aux capitalistes éveillés.

L’existence du groupe « Smart American » contribue également à expliquer pourquoi nous sommes dans une position différente de la dernière fois que l’Amérique a été confrontée à un défi comme le décrit Philip à la fin des années 1960. Puis Big Business était résolument du côté du marché libre. Aujourd’hui, avec des PDG, des gestionnaires, des employés, des clients et même des investisseurs exigeant tous un certain degré de politique identitaire de la part des entreprises, le capital réveillé s’aligne avec les socialistes. Comme l’a dit Gerard Baker, rédacteur en chef du Wall Street Journal, « cela nous laisse avec l’une des alliances les plus étranges de l’histoire : une classe politique dominante qui soutient que l’Amérique est une société fondamentalement imparfaite qui a besoin d’une transformation complète, en coalition avec une classe capitaliste dominante qui récolte richesse sans précédent de la conviction des investisseurs que les choses n’ont jamais été aussi bonnes.

Cette coalition, cependant, a sûrement un point de rupture. À un moment donné, les exigences des identitaires socialistes commenceront à causer des dommages économiques durables et douloureux aux « Américains intelligents ». Ce sera une mesure de leur intelligence réelle quant au temps qu’ils supporteront avant de rompre ou de trouver une cause commune avec les conservateurs économiques.

Tout cela signifie que le réalignement politique de l’Amérique n’est pas terminé. Cela laisse espérer que les problèmes économiques pourraient redevenir saillants. En attendant, les conservateurs économiques doivent trouver un moyen de démontrer qu’un grand gouvernement qui dépense beaucoup nuit à la vraie Amérique. Si leur théorie est correcte, cela ne devrait pas tarder si l’ordre du jour du président Biden continue de passer par le Congrès.