Teachmint lance une nouvelle campagne #NayeZamaaneKiNayiSchooling avec Anil Kapoor

Ce film publicitaire numérique voit Anil Kapoor jouer le rôle d’un directeur d’école qui profite des avantages d’avoir numérisé l’ensemble de son école.

La startup d’infrastructures éducatives Teachmint a lancé sa dernière campagne de marque mettant en vedette l’acteur bollywoodien Anil Kapoor. Centrée sur l’idée de « Naye Zamane ki Nayi Schooling », la campagne publicitaire décode ce qui rend une école vraiment numérique dans le monde d’aujourd’hui et comment la numérisation peut autonomiser les écoles et les enseignants, bénéficiant ainsi aux opportunités et aux expériences d’apprentissage des élèves.

Teachmint a été lancé pour permettre aux éducateurs de vraiment s’épanouir dans la « Naya Zamaana » en les aidant à numériser leurs salles de classe sans tracas, a déclaré Divyansh Bordia, directeur de l’exploitation et cofondateur de Teachmint. « Nous avons assisté à une croissance sans précédent en seulement 17 mois depuis le lancement de Teachmint et cette campagne marque une nouvelle étape dans notre parcours de construction d’une infrastructure de pointe pour l’éducation. Avec cette nouvelle campagne, nous allons encore plus loin en introduisant une offre pour aider un institut entier à numériser en quelques minutes – Teachmint for Institute. Nous sommes convaincus que ce partenariat nous aidera à toucher un public plus large, à entrer en contact avec des établissements d’enseignement et à les aider à mieux prendre conscience des avantages de la numérisation de bout en bout », a-t-il ajouté.

Anil Kapoor et Teachmint s’associent dans cette nouvelle campagne pour faire connaître et adopter l’offre récemment lancée par Teachmint, « Teachmint for Institute », qui aide les établissements d’enseignement à numériser leurs salles de classe et leurs opérations en quelques minutes.

Ce film publicitaire numérique voit Anil Kapoor jouer le rôle d’un directeur d’école qui profite des avantages d’avoir numérisé l’ensemble de son école. Le film commence avec lui en établissant le fait que la véritable numérisation va au-delà de la simple conduite de « cours en direct », elle a lieu lorsque vous automatisez vos opérations et permettez à vos enseignants de se concentrer sur ce qu’ils aiment faire : enseigner. Le film met également en évidence les fonctionnalités les plus recherchées de Teachmint for Institute, telles que la génération et la correction automatisées de tests, les enregistrements en classe ainsi que la gestion de bout en bout de l’institut qui permet aux directeurs et aux administrateurs d’améliorer considérablement l’efficacité en automatisant plusieurs processus manuels banals.

« L’intégration des technologies dans l’éducation jouera un rôle essentiel dans la construction de l’avenir de notre nation et il est encourageant de voir une jeune entreprise comme Teachmint révolutionner cette expérience pour les éducateurs, les écoles et les instituts », a déclaré Anil Kapoor.

Il s’agit de la deuxième collaboration importante de Teachmint avec des célébrités en 2021. La société avait lancé sa première grande campagne marketing avec Rajkummar Rao en avril 2021 pour faire connaître et adopter sa plate-forme d’enseignement mobile. Depuis lors, Teachmint a connu une adoption sans précédent de la part de la communauté des éducateurs et s’est classée comme la meilleure application éducative en Inde sur Google Play Store.

