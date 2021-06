Team Fortress 2 atteint le record de 151 000 joueurs simultanés sur Steam

Le jeu de tir gratuit de Valve, Team Fortress 2, a atteint un tout nouveau record d’utilisateurs simultanés la semaine dernière.

Selon SteamDB – et souligné par le créateur du site Pavel Djundik sur Twitter – le titre comptait 151 253 joueurs simultanés vers 19h50 BST le vendredi 25 juin. Cela fait suite à quelques modifications apportées par Valve pour entraver le problème croissant et persistant de Team Fortress 2 avec les bots dans le jeu. Cela s’ajoute à quelques ajouts cosmétiques mineurs.

L’année dernière, les robots de Team Fortress 2 ont commencé à augmenter en nombre et, euh, en racisme. En juin 2020, il a été signalé que les robots racistes sévissaient dans le jeu en même temps que le mouvement Black Lives Matter reprenait dans le monde après le meurtre de George Floyd aux mains du bureau de police Derek Chauvin. Valve a introduit un correctif pour tenter de résoudre le problème, notamment en empêchant les nouveaux joueurs d’utiliser le chat.

En septembre, la communauté Team Fortress 2 a introduit des robots anti-triche.

Team Fortress 2 a été lancé en 2007 dans le cadre de la compilation The Orange Box de Valve qui comprenait également Half-Life 2 et ses extensions, ainsi que Portal.

