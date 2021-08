Team GB et Duncan Scott établissent des records en natation ⋆ .

Un début de journée réussi pour l’équipe GB à Tokyo 2020 (.)

Ce fut un excellent début pour la neuvième journée des Jeux olympiques alors que les athlètes de l’équipe GB ont établi plus de records et ajouté à leur impressionnante récolte de médailles.

Duncan Scott établit un record de médailles olympiques alors que les nageurs britanniques remportent l’argent

Duncan Scott est devenu le premier athlète britannique à remporter quatre médailles lors d’un seul Jeux olympiques alors que l’équipe GB a remporté l’argent lors de la finale du relais 4 × 100 mètres quatre nages.

Le quatuor composé d’Adam Peaty, Luke Greenbank, James Guy et Scott a terminé à 0,73 seconde derrière les États-Unis, qui ont décroché l’or avec un record du monde de trois minutes et 26,78 secondes. L’Italie a remporté la médaille de bronze.

Le résultat signifie que l’équipe de natation de l’équipe GB a enregistré sa meilleure performance aux Jeux olympiques avec quatre médailles d’or, trois d’argent et une de bronze au total.

“Au cours des prochains jours, ce que j’ai accompli ici va commencer à me toucher”, a déclaré Scott après avoir décroché sa quatrième médaille à Tokyo 2020.

L’équipe GB a décroché l’argent au relais 4x100m quatre nages masculin (.)

«Cela a été étrange pour moi personnellement. À chaque course, j’ai été ravi, mais il y a aussi eu un peu de déception, c’est le niveau naturellement élevé que j’essaie de me fixer.

«Je suis ravi de cela, mais les gens avec deux médailles d’or et une d’argent, je pense que le reste de l’équipe a fait un travail phénoménal. Sans d’incroyables coéquipiers à mes côtés, je ne serais pas là où je suis.

Peaty, quant à lui, admet que l’équipe GB était déçue de terminer derrière les États-Unis lors de leur dernière finale.

“Je pense que parce que nous sommes tous des coureurs naturels, nous aimons gagner, nous aimons scrapper, il doit y avoir un peu de déception là-bas. C’est une médaille d’argent, nous sommes juste à côté du record du monde, mais les États-Unis l’ont encore amélioré », a déclaré Peaty.

Duncan Scott, le premier athlète britannique à remporter quatre médailles lors d’un seul Jeux olympiques (.)

« C’est du sport, et bravo à eux, mais nous devons ressentir la douleur, car si nous ne le faisons pas, comment revenons-nous plus forts pour Paris ?

«Alors nous regrettons ce moment, mais célébrons aussi ce que nous avons eu cette semaine, nous ne perdrons pas de vue cela. C’est incroyable de voir le chemin parcouru par cette équipe, surtout depuis 2012, nous l’avons complètement inversée.

“J’espère que maintenant la prochaine génération, les gens qui regardent, nous voulons qu’ils franchissent le pas et aient autant de profondeur que l’Amérique.”

Or pour Team GB en BMX freestyle

Charlotte Worthington a remporté la neuvième médaille d’or de l’équipe GB (.)

Charlotte Worthington a remporté la neuvième médaille d’or de l’équipe GB à Tokyo 2020 avec sa victoire en BMX freestyle.

La jeune femme de 25 ans est devenue la première femme à réussir un backflip 360 dans la compétition pour enregistrer un score de 97,50 sur un possible 99,99.

Hannah Roberts, de l’équipe américaine, qui était la favorite pour remporter l’or, a remporté la médaille d’argent avec un score de 96,10.

Charlotte Worthington a été la première femme à réussir un backflip 360 dans la compétition (. via .)

Interrogé sur son backflip, Worthington a déclaré: «C’était incroyable.

“Je n’ai pas fait ce tour depuis si longtemps, mais nous avons essayé de trouver ce gros tour et quand nous l’avons fait, nous nous sommes dit:” c’est celui-là “. Sans Hannah Roberts, nous ne ferions pas ces tours.

“C’est beaucoup de travail acharné qui a payé.”

Bronze pour Team GB en BMX freestyle

Declan Brooks a remporté le bronze en BMX freestyle masculin (EPA)

Declan Brooks a ajouté au total des médailles de l’équipe GB en obtenant le bronze lors de la toute première épreuve masculine de BMX freestyle.

“Je viens de pleurer pendant les deux dernières minutes”, a-t-il déclaré.

«C’est un voyage incroyable que j’ai eu en chemin.

«Je suis tellement content. Je ne pense pas que ça va s’enfoncer avant un moment. Pour Charlotte [Worthington] faire ses choses aujourd’hui et mettre un score et des trucs là-haut que nous n’avions jamais vu auparavant, c’était encore plus difficile de se concentrer.

«Je savais le run que je voulais faire, j’ai encore raté quelques points mais pour être honnête, je pense que c’est tout ce que j’avais. Mais honnêtement, la troisième place pour moi, c’est un mental !’

Plus de médailles à venir en boxe

Benjamin Whittaker vise l’or dans la boxe masculine des poids mi-lourds (AP)

Ben Whittaker a une chance de remporter l’or dans la finale de boxe des poids mi-lourds après avoir battu l’imam Khataev du Comité olympique russe.

Pat McCormack est également assuré d’avoir au moins une médaille d’argent puisqu’il a atteint la finale des poids welters après que l’Irlandais Aidan Walsh se soit retiré sur blessure.

Frazer Clarke est passé en demi-finale de la compétition des super-lourds après avoir battu Aliev Mourad, qui a été disqualifié pour coup de tête.

