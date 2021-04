Team Liquid jusqu’à seulement trois joueurs professionnels

Après quelques expirations de contrats clés, Team Liquid, autrefois prolifique, semble réévaluer sa position sur Fortnite.

Competitive Fortnite, dans son ensemble, présente certaines des organisations d’e-sport les plus reconnaissables de l’histoire. FaZe Clan, TSM et NRG se sont impliqués dès le début de la vie du jeu avant que les tournois ne deviennent des spectacles de téléspectateur. Cependant, l’organisation néerlandaise connue sous le nom de Team Liquid a placé la barre très tôt avec une formation talentueuse. La liste originale de l’équipe comprenait Ryan « Chap » Chaplo, Noah « Vivid » Wright, Tom « 72hrs » Mulligan et Jake « Poach » Brumleve. Tous les quatre possèdent la place qui leur revient dans les livres d’histoire.

Quiconque connaît les débuts de la compétition Fortnite devrait comprendre l’impact de ces joueurs. Vivid était sans doute le meilleur concurrent en 2018, compte tenu de ses victoires constantes en tournoi. Chap, 72h et Poach ont tous suivi un chemin similaire. L’implication de Liquid dans Fortnite est restée constante au fil des ans, mais certaines expirations de contrats récentes n’ont laissé que trois joueurs professionnels sur la liste.

Cinq expirations de contrat en un an

Séparés de @TeamLiquid, merci les gars pour ces deux années incroyables et tout ce que vous avez fait pour moi. – FaZe Cented (@ Cented7) 10 mars 2021

L’ère post-Fortnite World Cup a commencé une tendance à la baisse constante pour Team Liquid. Les membres de longue date et vétérans Chap et Vivid sont partis respectivement au printemps et à l’été 2020. Près d’un an plus tard, le meilleur candidat Evan « Cented » Barron est allé au FaZe Clan, et Alex « Fiber » Bonetello s’est séparé peu de temps après. Maintenant, River « Riversan » Handley, finaliste de la Coupe du monde, semble être sur le point de sortir. Certains de ces mouvements sont difficiles à argumenter, mais c’est ce que Team Liquid n’a pas fait qui est plus surprenant.

Trois ramassages depuis 2019

🇺🇲 Rejoint @TeamLiquid

🇧🇷 Agora, eu sou @TeamLiquidBR – Liquid Pulga (@thaleshcg) 17 février 2021

Regarder la liste des « OG » partout sauf pendant 72 heures a brisé le cœur des fans de Liquid et Fortnite. L’organisation basée aux Pays-Bas ne compte actuellement que trois joueurs. L’un est la sensation européenne Mitr0, à qui Liquid a remis un contrat de 100K USD en janvier 2020. Les deux autres pièces restantes sont le joueur de NA East Josef « Stretch » Liepshutz et le champion brésilien FNCS récemment signé Thales « Pulga » Henrique. Liquid a vu de nombreux agents libres dans différentes régions arriver sur le marché au cours de l’année dernière, mais a fait peu de mouvements, et cela nous laisse nous demander ce qui pourrait être à l’horizon.

Quelle est la prochaine étape pour Team Liquid?

Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait ces 2 dernières années River, vous êtes un joueur et une personne phénoménaux. Ce fut un honneur de vous connaître et je serai toujours à vos côtés. N’hésitez jamais à nous contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit! – Kory Arruda (@LiquidSymbolic) 3 avril 2021

La direction de l’organisation ne semble pas claire à ce stade. La réticence d’Epic Games à coopérer et à fournir une incitation aux marques d’esports pèse lourdement sur la plupart. Plusieurs équipes établies ont quitté Fortnite compétitif entièrement en raison d’un manque de soutien. Team Liquid pourrait suivre le même chemin avec tant d’incertitude d’une saison à l’autre. D’autres organisations telles que TSM et Luminosity Gaming ont adopté une approche de création de contenu, signant respectivement des noms comme Co1azo et Nick Eh 30, qui sont tous deux des produits bien connus sur Twitch.

Le joueur vétéran de Fortnite 72h reste sur Team Liquid, mais il est plus un streamer de variété simple qu’un concurrent strict. L’organisation a également récemment signé Alina, connue par la plupart sous le nom d’Alixxa sur Twitch. Il existe un mélange évident de personnalités Fortnite sous la bannière Liquid. Une explication différente mais simple de ce changement de direction pourrait être que la marque d’esports souhaite permettre l’expiration des contrats de la Fortnite World Cup avant de rechercher davantage de joueurs potentiels. Quoi qu’il en soit, la liste de Team Liquid a considérablement diminué depuis son arrivée à Fortnite en 2018.

Espérons que l’organisation légendaire ressurgira dans les mois à venir. Bien qu’Epic Games ait interrompu tout projet de Coupe du monde de Fortnite jusqu’en 2022, sa scène compétitive continue de prospérer. De nouveaux talents passionnants continuent de percer chaque jour. Ajoutez des cagnottes de plusieurs millions de dollars, et le jeu autrefois emblématique a encore beaucoup de jus dans son système.