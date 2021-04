Team Pumpkin remporte le mandat de médias sociaux et de marketing à la performance de Order Management Plus

Order Management Plus est une société basée à Bangalore qui propose une plate-forme unique et unifiée pour la gestion des stocks et des entrepôts, l’intégration du marché, des rapports d’analyse et la gestion des comptes pour les marques de commerce électronique.

Team Pumpkin s’est vu confier le mandat des médias sociaux et du marketing de performance pour la plate-forme de solutions technologiques, Order Management Plus. Ils seront impliqués dans la planification et l’exécution de toutes les communications médiatiques extérieures et assumeront la responsabilité des programmes de marketing et de publicité en ligne pour la marque.

Order Management Plus est une société basée à Bangalore qui propose une plate-forme unique et unifiée pour la gestion des stocks et des entrepôts, l’intégration du marché, des rapports d’analyse et la gestion des comptes pour les marques de commerce électronique. Leur solution en ligne, Omplus, offre aux détaillants les éléments dont ils ont besoin pour démarrer, gérer et développer leur activité en ligne.

«Team Pumpkin a connu un succès continu et constant en aidant les entreprises à concevoir les bonnes stratégies de communication et de marketing dans différents secteurs, en particulier dans les domaines de la technologie et du commerce électronique. Nous sommes impatients de voir ce que nous pouvons réaliser grâce à ce partenariat », a déclaré le PDG de Order Management Plus à propos de l’association avec l’agence.

«La solution Omplus rend l’extension à l’e-tail plus facile et plus accessible. Nous sommes convaincus que cette technologie aura un impact positif sur plusieurs entreprises et sommes ravis de commencer l’amplification sur toutes les plates-formes. Nous avons mis en place des stratégies de performance différenciées pour LinkedIn, Google et d’autres réseaux de grande envergure afin de renforcer la notoriété de la marque et de faciliter leur parcours de croissance », a déclaré Nirav Lalan, COO, Team Pumpkin.

Fondée en 2012, Team Pumpkin est une agence de marketing et de relations publiques intégrée avec une approche axée sur le numérique. L’agence fournit des services de marketing numérique qui ne se limitent pas au conseil en stratégie numérique, à l’optimisation des moteurs de recherche, à la gestion des médias sociaux, au développement d’applications mobiles, au développement Web, au marketing de contenu, aux relations publiques, entre autres. Le portefeuille de clients de la société comprend des marques telles que Tata Steel, ITC Foods, MamyPoko Pants, Prega News, Columbia Asia Hospitals, Paytm Money, Mahindra First Choice Services, Cricbuzz, Pathkind Labs et Network18, entre autres.

Lire aussi: Logicserve Digital remporte le mandat numérique pour les sous-marques Panzani et Tilda d’Ebro India

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester informé des dernières actualités et mises à jour de la marque.