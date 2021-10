Team Spirit remporte l’International de Dota 2, remportant un prix de 18 millions de dollars

Le tournoi The International de Dota 2 s’est terminé dimanche, avec Team Spirit remportant l’événement et réclamant sa part du prize pool de 40 millions de dollars – le plus gros de l’histoire de l’esport. Le premier prix de Team Spirit était de 18,2 millions de dollars

L’International a eu lieu à la National Arena de Bucarest, en Roumanie. Valve avait prévu d’autoriser les fans, mais il n’a finalement pas pu en raison de problèmes de COVID.

NOUS SOMMES LES 10 CHAMPIONS INTERNATIONAUX

C’était une aventure incroyable. Nous remercions tous les fans pour votre soutien ! Nous ne serions pas là sans vous. A la saison prochaine !#SPIRITIX pic.twitter.com/JWB5buXfEW – Esprit d’équipe @TIX (@Team__Spirit) 17 octobre 2021

La cagnotte massive de The International a été financée par Valve avec un effort communautaire via la vente du Compendium et du Battlepass. Team Spirit, basée à Moscou, est la première équipe d’Europe de l’Est à remporter The International depuis que Natus Vincere a remporté le premier The International en 2011, selon GamesBeat.

Le prize pool de 40 millions de dollars pour The International n’est pas seulement le plus gros jamais réalisé pour un événement de jeu compétitif, mais se classe également très bien par rapport à ce qui pourrait être considéré comme un sport traditionnel. Par exemple, l’événement CJ Cup PGA Tour de ce week-end a un prize pool de 9,75 millions de dollars, dont 1,755 million de dollars pour le vainqueur. Ce n’est pas une comparaison parfaite, car les événements de golf comportent un seul gagnant, tandis que le prix en argent de Dota 2 est réparti entre cinq joueurs (dans les deux cas, il y a probablement de nombreux autres frais également).

Valve a annulé la participation des fans à The International en raison de préoccupations concernant COVID.

« Nous ne voulions rien de plus que d’accueillir les fans en direct à l’événement, mais nous ne pouvons plus le faire d’une manière qui nous permette de donner la priorité à la santé et au bien-être des membres du public et des participants », a déclaré la société. Tous ceux qui ont acheté un billet ont reçu un remboursement automatiquement.

