Team USA de Kevin Durant, champion des JO de Tokyo

Et il n’y a pas eu de surprise dans le championnat de basket-ball masculin de la Jeux olympiques de Tokyo 2021. La sélection de États Unis, réalisé par Gregg Popovich, s’est imposé en finale pour La France pour un résultat de 87-82, et a remporté sa quatrième médaille d’or consécutive aux Jeux Olympiques.

La grande star de la rencontre ne pouvait être autre que Kevin Durant. Le joueur, qui venait de renouveler avec les Brooklyn Nets, a réalisé sa meilleure performance de tous les Jeux après avoir marqué 29 points et rejoint Carmelo Anthony comme les seuls joueurs à avoir remporté trois médailles d’or aux Jeux olympiques.

Dans le sillage d’un brillant Durant est Jayson Tatum. L’attaquant des Celtics de Boston s’est senti plus à l’aise que lors des matchs d’élimination précédents et a servi de deuxième épée, marquant 19 points. Damian Lillard et Jrue Holiday, KD et Tatum écuyers avec 11 points chacun.

Du côté de l’équipe de France, l’équipe quitte Tokyo avec une médaille d’argent satisfaisante après avoir réalisé un tournoi exceptionnel. Malgré le fait qu’ils aient déjà battu les USA en match d’ouverture, cette fois ils n’ont pas pu avec un Kevin Durant déchaîné, et les 16 points d’Evan Fournier et Rudy Gobert n’ont pas suffi à faire tomber à nouveau les Nord-Américains.

L’OR ARRIVE À LA MAISON ! ———— —- # Tokyo2020 —- pic.twitter.com/xAK5HT4fZ7 – USA Basketball (@usabasketball) 7 août 2021

Un été inoubliable à Middleton et Holiday

Khris Middleton et Jrue Holiday partent en vacances avant le début de la nouvelle saison NBA en tant que seuls joueurs à avoir obtenu, en 2021, la bague de championnat (avec Milwaukee Bucks) et la médaille d’or olympique (avec Team USA).