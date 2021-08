Team USA est toujours le meilleur au basket

Lorsque nous sommes entrés dans les Jeux olympiques, il y avait beaucoup d’inquiétudes au sujet de l’équipe masculine de basket-ball de l’équipe américaine.

Oui, ils sortaient d’une séquence de 25 victoires consécutives. Mais il leur manquait aussi un tas de leurs stars. Il n’y avait pas de LeBron James. Il n’y avait pas de James Harden. Il n’y avait pas de Steph Curry. Il n’y avait pas de Dwyane Wade. Pas de Carmelo Anthony.

Toutes les grandes stars que nous avions l’habitude de voir n’étaient plus là, à l’exception de Kevin Durant. Cette équipe se sentait comme Kevin Durant et un groupe de gars malgré le fait que l’équipe ait des stars comme Damian Lillard, Jayson Tatum et plus encore.

Ce n’était tout simplement pas… l’impression que c’était la même chose. Et puis l’impensable s’est produit – ils ont perdu contre le Nigeria lors de leur premier match d’exhibition. Puis ils ont de nouveau perdu contre l’Australie après cela. Puis, une fois que les jeux olympiques ont réellement commencé, ils ont perdu contre la France.

Tout le monde a commencé à s’entasser. Cette équipe n’était pas bien construite. Il y avait trop de stars qui ne faisaient pas les petites choses. Le reste du monde rattrapait son retard.

Gregg Popovich l’a dit lui-même à des journalistes à Tokyo, selon l’AP.

“L’écart est de plus en plus petit chaque année en ce qui concerne le talent”, a déclaré l’entraîneur américain Gregg Popovich.

Et tu sais quoi? Il a raison. Le talent du reste du monde s’est beaucoup amélioré. Les équipes se rattrapent.

Vous avez des équipes en France, en Espagne et en Australie avec des tonnes de talents NBA comme Nic Batum, Joe Ingles, Patty Mills, Ricky Rubio et plus encore. Vous avez également la Slovénie avec Luka Doncic, qui peut être le meilleur joueur du monde chaque soir.

Ben Simmons n’a pas joué cette année. Giannis Antetokounmpo non plus. Le Canada ne fait que s’améliorer. Le reste du monde s’est amélioré et continuera de le faire.

Mais la course de Team USA ici le montre clairement : aussi bon que le reste du monde devient, les États-Unis sont toujours confortablement meilleurs que leurs meilleurs.

Kevin Durant l’a dit le mieux lui-même dans sa session Instagram Live. Ce n’est toujours pas proche.

“Cette compétence est inégalée.” pic.twitter.com/cq4vSZyKFJ – Rob Perez (@WorldWideWob) 7 août 2021

«Ils avaient des classements de puissance. Ils nous ont fait quatrième. Derrière la Slovénie. En parlant du fait qu’ils nous rattrapent, tu es sérieux ? Cette compétence est inégalée. Tu creuses?”

Il a raison. C’est inégalé. Et, malgré un début de Jeux chancelant, ils l’ont prouvé.

La marge de victoire de l’équipe des États-Unis sur le reste du peloton lors de leurs cinq matchs olympiques était de 20 points après leur victoire de 87-82 sur la France. Ce n’était tout simplement pas proche. Kevin Durant était le meilleur joueur sur le terrain à chaque match et c’est vraiment tout ce dont ils avaient besoin pour arriver.

Cela ne veut pas dire que le chemin qu’ils ont emprunté était facile. Ce n’est pas vrai du tout. Ils ont certainement eu leurs difficultés et ils y ont fait allusion tout au long du processus. Mais ils dominaient toujours. Et ils ont remporté l’or. En fin de compte, c’est tout ce qui compte vraiment.

Alors le reste du monde est-il meilleur ? Absolument. Mais Team USA est toujours le meilleur. Et ce n’est pas proche.

