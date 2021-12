Team Vitality Battez les Ninjas en pyjama pour remporter l’IEM Winter

Vitality a démarré l’ESL Pro Tour 2022 en trombe.

Team Vitality a battu Ninjas in Pyjamas 3-0 lors de la grande finale du tournoi Intel Extreme Masters Winter.

FÉLICITATIONS @TeamVitality 🎉🎉🎉🎉 ILS LEVENT LE Trophée #IEM Hiver 2021 !! pic.twitter.com/thrq9XL6K8 – ESL Counter-Strike (@ESLCS) 12 décembre 2021

L’ESL Pro Tour a commencé avec l’ouverture du tournoi IEM Winter et la partie française a pris un avantage significatif. Voici un bref aperçu de l’action entre les deux brillants finalistes.

Team Vitality Vs Ninjas en pyjama



Vitality et NiP se sont livrés une bataille acharnée lors du premier match sur Inferno, où les Français ont remporté 7 rounds et NiP menait d’un seul round. Après avoir obtenu le côté T en deuxième mi-temps, Vitality a beaucoup mieux joué et a pris des sites en toute confiance. La seconde mi-temps a vu des jeux incroyables de Vitality, surpassant NiP dans une défaite 10-16.

Le deuxième match sur Dust 2 a vu NiP concéder une nouvelle défaite avec un score de 10-16. La première mi-temps était au coude à coude avec Vitality qui jouait côté T. Cependant, NiP a brillamment conclu la mi-temps avec un score de 9-6. L’équipe suédoise s’est efforcée de piller les sites en seconde période, mais n’a pas pu en faire assez pour garder le jeu en sa faveur.

Le match décisif était sur Nuke. Vitality a pris une nette avance de 6-3 au début, jouant en tant que CT. Cependant, NiP ne s’est pas assis tranquillement et a bien répondu en remportant sept rounds contre huit de Vitality. La deuxième mi-temps a commencé avec Vitality élargissant l’avance. Après avoir remporté 13 rounds contre 9 de NiP, Vitality a commencé à avoir un peu de mal à percer la défense suédoise. À 13-15, les Ninjas avaient deux tours de retard sur le début d’une prolongation, mais les Français ont remporté la victoire et ont remporté leur premier trophée de l’année.

Mathieu « ZywOo » Herbaut ; MVP

Le but de ZywOo a été précis tout au long du tournoi et il a exceptionnellement bien joué lors de la grande finale. Selon les statistiques de HLTV, ZywOo avait une note de 1,27 sur les 14 cartes qu’il a jouées et le joueur de 21 ans a également dépassé d’autres domaines comme la différence Kill-Death et les embrayages dans la tournée. Cela s’ajoutera à la collection de 11 médailles MVP de ZywOo dans sa carrière.

Vitality sera désormais confronté à un défi de taille lors de la finale mondiale BLAST, où ils affronteront NAVI, Astralis, Gambit et auront peut-être une revanche contre NiP à un moment donné.

Image caractéristique : ESL