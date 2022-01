Team Vitality et Tezos concluent un partenariat historique

Tezos (XTZ/USD) et Team Vitality ont annoncé un partenariat technique historique qui va révolutionner l’expérience utilisateur de Team Vitality, a appris Invezz dans un communiqué. Les marques se sont réunies pour offrir à la communauté Vitality de nouvelles façons de s’engager avec leurs joueurs vedettes, grâce à la blockchain open source Tezos hautement avancée et économe en énergie.

Une visibilité de marque inégalée

Les athlètes vedettes de Team Vitality représenteront Tezos avec une visibilité de marque inégalée dans l’écosystème de l’esport. Cette année devrait inaugurer une nouvelle ère pour le premier club d’esports d’Europe suite à son engagement envers le plus grand investissement de talents jamais réalisé dans l’esport.

Nicolas Maurer, PDG de Team Vitality, a déclaré :

C’est vraiment un partenariat qui change la donne pour Vitality, ce qui semble approprié étant donné que 2022 sera l’année la plus importante de notre histoire. Les opportunités que Tezos peut offrir pour renforcer la relation entre nous et nos fans sont incroyablement excitantes, et nous sommes extrêmement fiers que Tezos se joigne à nous dans ce voyage.

Mason Edwards, chef de cabinet de la Fondation Tezos, a ajouté :

Il s’agit d’un pas en avant important pour la principale équipe européenne d’esports alors que les industries de la blockchain et des jeux continuent de construire un avenir centré sur les fans et les joueurs pour l’esport. La décision de Team Vitality de choisir la blockchain Tezos écoénergétique en tant que partenaire technique est un autre signe pour la verticale du jeu établie et en croissance que les faibles taux d’essence, l’évolutivité sans fourches et la facilité d’utilisation sont les facteurs clés de la prochaine vague de l’adoption des technologies blockchain. Je suis ravi de voir Team Vitality rejoindre la communauté Tezos.

Rapprocher plus que jamais Team Vitality des fans

Ce partenariat significatif rapprochera plus que jamais Team Vitality de ses fans dans les années à venir. Il récompensera la communauté pour son soutien et leur donnera un accès sans précédent à leurs équipes préférées.

Team Vitality et Tezos collaboreront pour éduquer les fans sur les avantages de la blockchain dans le cadre de l’expérience de jeu et des avancées technologiques actuelles.

La blockchain la plus avancée au monde

Tezos utilise une technologie de preuve de participation, connue pour avoir un impact beaucoup plus faible sur l’environnement que la preuve de travail, utilisée par d’autres leaders du marché. Le partenariat innovant favorisera le développement durable et l’utilisation de la technologie blockchain et cherchera à impliquer les communautés du sport et du jeu avec elle.

