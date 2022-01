Team Vitality s’associe à Tezos pour stimuler l’engagement des fans | Invezz

Team Vitality, une équipe d’organisation française d’esports, a annoncé son partenariat avec la blockchain Tezos. Grâce à ce partenariat, Team Vitality cherche à révolutionner le niveau d’engagement des fans.

L’initiative sera basée sur Tezos (XTZ/USD) et l’accord de partenariat entre les deux sociétés devrait durer trois ans.

Un communiqué de presse de Team Vitality a noté que le partenariat est l’un des accords les plus importants que l’entreprise ait conclu depuis sa création. L’accord s’étendra de 2022 à 2024.

Le PDG de Team Vitality, Nicolas Maurer, a commenté ce partenariat, notant qu’il changera la donne. En outre, il a noté que la collaboration mettra Team Vitality sur la bonne voie pour réaliser une croissance remarquable en 2022. Maurer a noté :

Les opportunités que Tezos peut offrir pour renforcer la relation entre nous et nos fans sont incroyablement excitantes, et nous sommes extrêmement fiers que Tezos se joigne à nous dans ce voyage.

Le partenariat permettra également à Team Vitality de créer un moyen spécial pour les fans de soutenir leurs joueurs et équipes préférés. Les fans recevront également des récompenses pour leur interaction et leur soutien au fil des ans.

L’initiative vise également à éduquer les fans sur les avantages dérivés de l’intégration de la technologie blockchain dans le secteur du sport.

Team Vitality a ajouté que,

Les fans de sports et de jeux font partie des communautés les plus engagées et les plus férus de technologie et à travers la blockchain Tezos, Team Vitality montrera clairement les énormes avantages de la technologie blockchain et l’importance de l’utiliser de manière responsable pour créer une expérience engageante centrée sur les fans.