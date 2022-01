Team17 acquiert Hell Let Loose IP

L’éditeur de jeux britannique Team17 a acheté l’IP Hell Let Loose au développeur Black Matter.

La société a acquis cette propriété pour 19,75 millions de livres sterling (26,72 millions de dollars) en espèces, 11,25 millions de livres sterling (15,2 millions de dollars) étant distribués en actions. Les objectifs de performance pourraient voir Black Matter gagner entre 5 millions de livres sterling (6,8 millions de dollars) et 15 millions de livres (20,3 millions de dollars) au cours des deux prochaines années.

Hell Let Loose a été initialement publié par Team17 et a attiré plus de six millions de joueurs depuis sa sortie Early Access en juin 2019.

« Nous sommes ravis d’annoncer l’acquisition de l’IP Hell Let Loose », a déclaré Michael Pattison, PDG de Team17 Games.

« Hell Let Loose est rapidement devenu un jeu de tir tactique à la première personne multijoueur très crédible et innovant soutenu par une communauté très passionnée et très engagée avec plus de six millions de joueurs. Ayant déjà noué une relation étroite et extrêmement productive avec Black Matter, nous pensons qu’en amenant Hell Let Loose dans l’écurie Team17, nous pouvons servir et développer les besoins d’une communauté en constante croissance, améliorer et étendre l’expérience des joueurs existants et développer de nouvelles façons de divertir et de ravir. Nous sommes fermement convaincus que Hell Let Loose peut devenir le simulation militaire définitive en équipe à grande échelle.

« Cette acquisition représente une prochaine étape importante dans notre stratégie visant à étendre notre propriété de propriété intellectuelle qui est non seulement de la plus haute qualité, mais qui a surtout un potentiel de croissance à long terme. »

Le fondateur et PDG de Black Matter, Max Rea, a ajouté : « C’est une formidable opportunité pour nos fans et une prochaine étape logique dans le développement de Hell Let Loose en tant que marque. Team17 aime notre marque et notre communauté comme nous, qui s’est étendue à travers Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos bons amis de Team17 au cours des dernières années et sommes fermement convaincus que cette acquisition est la prochaine étape logique pour nous permettre de fournir davantage de contenu de qualité à la communauté HLL très passionnée, ainsi que trouver de nouvelles façons de s’engager et de se divertir à l’avenir.

« Nous sommes vraiment ravis de continuer à travailler avec Team17 sur la prochaine étape de croissance de Hell Let Loose. »

