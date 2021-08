Team17 lance “Broken Roads”, un RPG isométrique au tour par tour destiné à changer

Team17 a révélé qu’il s’était associé au développeur australien Drop Bear Bytes pour sortir Broken Roads sur Steam et consoles en 2022.

Révélé à l’origine en octobre 2019, Broken Roads est un “jeu de rôle original et riche en narration, isométrique, au tour par tour se déroulant dans une Australie occidentale post-apocalyptique impitoyable”. Nous n’en avons pas beaucoup entendu parler depuis, mais ce nouvel accord de publication a donné lieu à une toute nouvelle bande-annonce, partagée par Team17 sur YouTube (voir ci-dessus).

Le jeu propose un système de boussole morale qui influence à la fois l’histoire et le gameplay au fur et à mesure de votre progression, et propose des lieux réels à explorer, animés par des visuels dessinés à la main.

“Au cœur des histoires réfléchies et matures de Broken Roads se trouve un système de moralité profond et significatif – la boussole morale – qui influence les quêtes, le dialogue et le développement du personnage. Le système est façonné selon quatre voies philosophiques différentes : humaniste, utilitaire, machiavélique, et nihiliste, chacun avec ses propres traits uniques.

“Au début du voyage, les joueurs se verront poser une série de questions – des dilemmes moraux – qui déterminent leur position de départ sur la boussole. Les décisions prises tout au long du jeu modifieront alors leur orientation philosophique et affecteront les choix, les quêtes et les réactions futurs des gens ils rencontrent.”

L’annonce d’aujourd’hui s’arrête avant de partager sur quelles consoles le jeu sera lancé, mais le jeu était déjà confirmé pour Switch avant que Team17 ne s’implique – étant donné les antécédents de l’éditeur en matière de lancement de jeux sur l’eShop, nous sommes sûrs qu’il arrivera toujours. sur la console de Nintendo.

Assurez-vous de nous faire savoir si vous garderez un œil sur celui-ci lors de son lancement l’année prochaine