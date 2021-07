Team17 s’empare de la société de jeux éducatifs StoryToys

Le label de jeux indépendants Team17 a acquis la société mère du développeur et éditeur de jeux éducatifs StoryToys.

La société a racheté TouchPress pour un paiement initial de 26,5 millions de dollars, avec 22,5 millions de dollars supplémentaires dans le pipeline si la société atteint certains objectifs.

StoryToys a été acquis en 2011 et a travaillé avec de grandes marques comme LEGO, Disney, Pixar et Warner Bros.

“Je suis ravie d’accueillir StoryToys dans la famille Team17 et je pense que notre culture et nos valeurs communes s’alignent parfaitement”, a déclaré Debbie Bestwick MBE, PDG de Team17 (photo).

“Dans StoryToys, nous acquérons une équipe très créative et performante dont la capacité à divertir et à éduquer les enfants est vraiment la meilleure de sa catégorie.

« Leur expérience professionnelle est incontestable, mais la profondeur des talents qui existent au sein de l’entreprise nous confère une position inégalée dans un domaine ludo-éducatif extrêmement excitant et à forte croissance.

« Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec toute l’équipe de StoryToys et sommes ravis de pouvoir non seulement soutenir leurs perspectives de croissance ambitieuses, mais également de fournir une plate-forme solide et stable pour accélérer leur développement. Team17 est fier de sa culture et d’une gestion ambitieuse. équipes – l’annonce d’aujourd’hui est un exemple de la façon dont nous avons l’intention d’en faire une réalité.”

Le PDG de StoryToys, Emmet O’Neill, a ajouté : « Team17 est la maison idéale pour StoryToys alors que nous entrons dans ce nouveau chapitre incroyable. Notre objectif est d’être le fournisseur numéro un de contenu ludo-éducatif pour les jeunes enfants. Collaborer avec Team17 rendra cela plus rapide et voyage plus excitant.

“Nous croyons en la création des meilleures expériences d’apprentissage numérique possibles pour les enfants. Nous attendons avec impatience les possibilités qui s’ouvrent en collaborant avec ce que nous pensons être le meilleur partenaire pour réaliser nos ambitions.”

