TeamDogs : Soutenez la campagne Daily Express pour faire du British Bulldog la meilleure race du Royaume-Uni | Royaume-Uni | Nouvelles

Construit pour le confort plutôt que pour la vitesse, le bouledogue traditionnel est devenu un symbole très apprécié du courage britannique.

Leur carrure trapue et leur expression déterminée démentent une nature douce et affectueuse qui en fait de brillants animaux de compagnie. Alors que leurs ancêtres remontent au début du Ve siècle en Angleterre, lorsqu’ils ont été élevés pour aider les bouchers à contrôler leur bétail.

Au fil des siècles, les combats de chiens et les appâts de taureaux ont été interdits en Angleterre et les propriétaires ont commencé à sélectionner des chiens pour des jambes plus courtes et des têtes plus grosses. Le bouledogue moderne a finalement émergé – une version plus épaisse et plus squattée qu’auparavant.

En outre, l’agressivité du Bulldog original a été élevée, laissant les bulldogs comme certains des chiens les plus doux du monde, plus à l’aise blottis sur un tapis au coin du feu qui élève des champs de bétail.

L’original de la race bulldog – et beaucoup diraient le meilleur – le style anglais est actuellement moins à la mode que leurs cousins ​​français aux oreilles pointues (avec 3 673 bouledogues enregistrés au Kennel Club au premier trimestre 2021, contre 13 600 Frenchies). ).

Mais à l’échelle mondiale, le style classique et les expressions adorables de la version britannique lui font gagner de nombreux fans – c’est le sixième chien le plus populaire en Amérique et sert de mascotte à de nombreux collèges américains.

Bien adaptés à la plupart des environnements, ils ne nécessitent qu’entre 30 minutes et une heure d’exercice par jour, ce sont donc un bon choix si vous ne voulez pas battre les trottoirs ou être éternellement dans les champs.

Comme les autres races brachycéphales à museau court, ils peuvent souffrir de problèmes respiratoires, alors faites attention à ne pas les sortir quand il fait trop chaud, et si vous avez le sommeil léger, investissez dans des bouchons d’oreilles – de nombreux bouledogues ronflent.

Ils sont aussi généralement bons avec les enfants et les autres chiens – leur nature amicale leur vaut beaucoup d’amis.

Certains peuvent cependant être têtus et ont tendance à tirer sur la laisse ou à s’arrêter à mi-chemin lorsqu’ils en ont assez, un entraînement approfondi est donc essentiel.

Qu’il s’agisse de petits chiots ou de chiens adultes, ils ne sont jamais trop vieux pour apprendre et sont souvent motivés par la nourriture. De petites friandises vous aideront donc à leur apprendre tous les tours du livre.

Le seul bémol ?

Ils ne durent tout simplement pas assez longtemps.

Malheureusement, comme de nombreuses races brachycéphales, ils peuvent être exposés à certains problèmes de santé et avoir une espérance de vie comprise entre six et dix ans.

