TeamViewer sponsorise la Formule 1 et la Formule E de Mercedes

La société de logiciels allemande TeamViewer a déclaré mardi qu’elle avait conclu un contrat de parrainage de cinq ans avec les équipes de Formule 1 et de Formule E. Mercedes.

Le fournisseur de connectivité à distance aura la marque sur les voitures et les combinaisons de course des pilotes, y compris le septuple champion du monde de F1 Lewis Hamilton, du Grand Prix de Monaco et ePrix en mai.

Mercedes est le seul constructeur à concourir dans les deux séries.

TeamViewer, basé à Goeppingen, a déclaré que le coût de l’accord avait été pris en compte dans la récente révision à la baisse de ses prévisions de marge bénéficiaire pour cette année, lors de l’annonce de son accord avec Manchester United ce mois-ci.

La F1 a suscité un intérêt accru de la part du secteur des logiciels au cours des derniers mois, Oracle s’associant aux finalistes de l’année dernière, Red Bull et Cognizant en tant que commanditaire principal de l’équipe Aston Martin.

Le PDG de TeamViewer, Oliver Steil, a déclaré lors d’une vidéoconférence que le sport de haute technologie offrait aux entreprises comme la sienne une gamme d’applications et pourrait aider à réduire l’empreinte carbone des équipes grâce au travail à distance.

« L’attraction de la F1, en particulier de Mercedes, en tant que sport est la multitude de cas d’utilisation », a-t-il déclaré. «C’est ce qui attire les entreprises technologiques. C’est la fabrication, la conception, la logistique, le suivi, l’analyse.

«L’ampleur des cas d’utilisation et des applications possibles en F1 est très remarquable.»

La F1 a introduit un plafond budgétaire cette année, et le patron de l’équipe Mercedes et directeur général du sport automobile, Toto Wolff, a déclaré que l’accord TeamViewer se verrait attribuer une valeur dans le cadre des règles financières.

«En travaillant ensemble à travers la F1 et la FE, nous pouvons générer des gains de performance technologique et nous aiderons à optimiser les opérations à distance pour de nombreuses entreprises à travers le monde», a-t-il déclaré.

«Nous sommes convaincus que la croissance d’entreprises comme TeamViewer fera une différence significative en matière d’émissions de CO2 à une échelle beaucoup plus grande.»