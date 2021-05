Teaneck Street, dans le New Jersey, porte le nom des Isley Brothers ⋆ .

* Une rue du New Jersey sera renommée après Les frères Isley cet été.

Par WHUR, Teaneck Street dans le New Jersey était la maison de Ron et Rudolph Isley et était l’homonyme de leur label, «T-Neck Records». Le 24 juin, la rue sera renommée en l’honneur du Rock & Roll Hall of Famers.

«C’est un très grand wow pour que cela se produise», a déclaré Ernie Isley. «C’est vraiment humiliant et vraiment merveilleux.»

La cérémonie de nomination est fixée au 24 juin à 14 h. La rue Teaneck sera renommée «The Isley Brothers Way».

C’est la chanson du groupe “Shout!”, Interprétée par les Deltas dans le film à succès de 1978 “Animal House” qui a déclenché le projet de dénomination de rue.

«Je regardais la télévision et le film« Animal House »était en marche», a déclaré un résident Ira Buckman, un juif orthodoxe. «J’ai vu« Animal House »un nombre incalculable de fois. Le point culminant est la scène de la fête de la toge – et le point culminant de la scène de la fête de la toge est lorsque le groupe joue “Shout!” Deux pensées me sont venues à l’esprit. Je savais ‘Shout! était par les Isley Brothers. Et je savais que les Isley Brothers venaient de Teaneck. Ne serait-il pas agréable de nommer une rue en leur honneur?

Il a ajouté: «Le fait que l’idée m’est venue peut être considéré comme une bizarrerie intéressante. Je pense que cela témoigne de la diversité de Teaneck.

En août 2019, Buckman a présenté l’idée au conseil municipal.

«J’ai toujours le sentiment que la meilleure façon de faire valoir un point est la manière la plus efficace possible», a-t-il déclaré. «Au lieu de simplement parler aux membres du conseil des Isley Brothers, à quel point ils sont formidables, je suis allé sur YouTube sur mon téléphone, j’ai obtenu la vidéo de ‘Shout!’ et je viens de mettre mon téléphone au micro. Et j’ai pu démontrer la joie de la musique. Habituellement, les réunions du conseil municipal sont assez ennuyeuses, fades. C’était électrisant. J’ai reçu beaucoup de compliments en le faisant.

Après que le conseil a approuvé la proposition, Buckman a décidé de déterminer quelle rue devrait être nommée d’après les icônes R&B. Il a créé un groupe Facebook, à travers lequel il a reçu les commentaires de deux voisins de Ron de l’époque, Connie Robertson et Kim McClow Stewart.

«J’ai grandi avec Ron Isley», a déclaré Stewart. «Il avait quatre enfants et dans ma maison, mes parents avaient deux enfants. J’allais chez lui presque tous les jours et mes parents divertissaient sa famille. Nous avions l’habitude de nager dans sa piscine chaque été. M. Isley a appris à ma petite sœur à nager.

Stewart est toujours proche des Isleys et elle a dit qu’ils étaient tout aussi ravis qu’elle le serait à l’idée de renommer la rue.

«C’est une chose passionnante. Je l’ai adopté immédiatement », a déclaré Stewart. «Chaque fois que je mentionne Teaneck, partout où je vais, je dis« Teaneck »et les gens disent:« C’est la ville des Isley Brothers »», a déclaré Stewart.

Les membres actuels du groupe Ron et Ernie Isley devraient assister à la cérémonie de changement de nom en juin.