Teardown révèle la conception interne du MagSafe Battery Pack

Le pack de batterie MagSafe d’Apple est arrivé dans les magasins plus tôt cette semaine en tant qu’alternative Apple officielle pour les utilisateurs qui ont besoin d’une banque d’alimentation pour prolonger la durée de vie de la batterie de l’iPhone. Maintenant, une vidéo de démontage a révélé plus de détails sur le nouvel accessoire, tels que sa conception interne avec une batterie à deux cellules et plus encore.

Apple n’a pas révélé beaucoup de détails techniques sur sa batterie MagSafe. Tout ce que nous savons d’après ce qui est écrit au dos de l’accessoire, c’est que la capacité totale de la batterie est de 1 460 mAh ou 11,2 wattheures. Cependant, il y a eu des spéculations sur le fait que la batterie MagSafe aurait deux cellules au lieu d’une, et le démontage d’aujourd’hui a prouvé que les théories étaient exactes.

Le démontage a été publié par la chaîne YouTube Charger Lab, qui a montré un examen approfondi des composants internes de la nouvelle batterie. Et comme on peut s’y attendre d’un produit Apple, les composants sont bien organisés et encore plus complexes que certains pourraient le penser.

Bien sûr, il n’y a pas de moyen facile de démonter la batterie MagSafe car elle n’a pas de vis. Par conséquent, retirer son dos peut endommager le produit, vous ne voudrez donc probablement pas le faire avec le vôtre.

À l’intérieur, il y a une grande bobine utilisée pour détecter la distance entre l’iPhone et la batterie. Pendant ce temps, une autre bobine fine agit comme une antenne NFC, qui est chargée de dire à l’iPhone quel est l’accessoire connecté. L’antenne NFC déclenche les animations appropriées et l’indicateur de batterie dans iOS.

Nous pouvons également des boucliers métalliques qui protègent les composants et améliorent également la dissipation thermique, ainsi que la bobine principale pour la charge Qi et les aimants MagSafe. Derrière tout cela se trouve une batterie à deux cellules qui ressemble exactement aux batteries utilisées dans les iPhones. L’auteur de la vidéo confirme que les deux cellules combinées offrent plus de capacité que seulement 1 460 mAh.

Le nouveau pack de batterie MagSafe est disponible chez Apple pour 99 $ et fonctionne avec toute la gamme iPhone 12. Si vous recherchez des alternatives moins chères, certaines batteries Qi disponibles sur Amazon sont compatibles avec MagSafe.

