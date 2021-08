Tearful Messi confirme qu’il quitte Barcelone et en pourparlers avec le club français Paris St Germain

Lionel Messi tient une conférence de presse émouvante du FC Barcelone.

Albert Gea | REUTERS

Lionel Messi a pleuré dimanche en faisant ses adieux à son équipe d’enfance, le FC Barcelone, et a confirmé qu’il discutait avec le club français du Paris St Germain d’un éventuel transfert.

La conférence de presse émouvante de l’Argentin de 34 ans a fait suite à l’annonce du Barça la semaine dernière qu’il ne pouvait plus se le permettre après deux décennies scintillantes.

Le journal français L’Equipe a annoncé dimanche qu’il se rendra à Paris dimanche ou lundi pour passer un examen médical et finaliser un accord avec le club appartenant à Qatar Sports Investment.

Bien que Messi n’ait pas confirmé qu’il rejoindrait définitivement les Parisiens, il a déclaré que son intention était de continuer à jouer aussi longtemps que possible, ajoutant qu’il nourrissait toujours l’ambition de remporter un autre trophée de la Ligue des champions.

“Tant que je continue d’être compétitif et que mon corps répond (je continuerai à jouer)”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

“Tant que je le pourrai, je continuerai à concourir.”

Le PSG a refusé de commenter l’information selon laquelle Messi arriverait à Paris plus tard dimanche. “Nous ne sommes pas en mesure de confirmer quoi que ce soit”, a déclaré un porte-parole du club.

Humilité et respect

“J’ai essayé de me comporter avec humilité et respect et j’espère que c’est ce qui me restera quand je quitterai le club”, a déclaré un Messi ému alors que des centaines de fans, dont beaucoup portaient son maillot n ° 10, se massaient devant le stade Camp Nou du Barca pour enchérir adieu au joueur qu’ils ont appelé le Messie.

Messi est tombé en panne alors qu’il montait sur scène avant de tenir sa conférence de presse et sa femme Antonella Roccuzzo lui a remis un mouchoir alors qu’il luttait contre ses larmes.

“C’est le moment le plus difficile de ma carrière. Quand le club me l’a dit, je me suis figé. C’est comme si un seau d’eau froide avait été versé sur moi et nous sommes toujours en train de l’accepter”, a-t-il sangloté.

“Quand je rentrerai à la maison, je suis sûr que ce sera encore pire. Mais je serai entouré de mes proches et je continuerai à jouer au football, et quand je le ferai, je suis sûr que ça deviendra un peu plus facile.”

Problèmes financiers

Il avait été largement rapporté par les médias locaux que Messi devait rester au Camp Nou, le joueur admettant qu’il avait accepté un accord de cinq ans impliquant une réduction de salaire de 50%.

Le Barça, dont les dettes totalisent plus d’un milliard d’euros (1,18 milliard de dollars), n’a pas été en mesure de faire fonctionner l’accord dans le cadre de la réglementation du fair-play financier de la Liga – ce qui a provoqué son annonce surprise de demi-tour jeudi dernier.

“Honnêtement, lorsque les élections ont eu lieu (en mars), j’ai parlé avec (le président du Barça Joan) Laporta, nous avons dîné et après cela, j’étais convaincu que je resterais”, a déclaré Messi.

“Mon contrat n’a jamais été le problème… Ce que je sais, c’est que j’ai fait tout ce que j’ai pu. Le club a dit que cela ne pouvait pas arriver à cause de la Liga. Je peux vous garantir que j’ai fait tout ce que j’ai pu pour rester. L’année dernière, je l’ai fait. Je ne veux pas et je l’ai dit, mais cette année, c’était différent.”

La Liga a annoncé mercredi dernier avoir obtenu une injection de capital-investissement de 2,7 milliards d’euros de la société CVC, les fonds devant être partagés entre les clubs en échange de 10% des revenus de la ligue.

On pensait que cela permettrait à Barcelone de faire passer l’accord avec Messi, mais après que le Real Madrid ait rejeté la proposition et déclaré qu’il engagerait une action en justice contre la Liga, le Barça s’est également prononcé contre.

Laporta a déclaré vendredi lors d’une conférence de presse que les finances du Barça étaient dans un état pire qu’il ne l’avait pensé après avoir effectué un audit.

Il a ajouté que la ligue l’avait informé qu’accepter cette injection était le seul moyen pour eux d’approuver un nouveau contrat pour Messi, mais a rejeté cela en disant qu’il devait faire passer les intérêts à long terme du club avant tout joueur.

Briseur de record

Messi, le buteur de tous les temps du Barça avec 682 buts en 21 ans, a fondu en larmes avant de prononcer un discours et a été accueilli par une longue ovation debout de la part des médias, des coéquipiers actuels et anciens et des entraîneurs présents.

Il était à noter qu’il n’était pas accompagné de Laporta ou de l’un des autres réalisateurs de Barcelone pendant l’acte.

Les 35 trophées qu’il a remportés pendant son séjour au club ont été présentés pour ce que le club a décrit comme une séance photo privée après la conférence de presse.

Chemise iconique

Barcelone affrontera la Juventus dimanche lors d’un match amical de pré-saison, personne n’ayant reçu le maillot n ° 10 de Messi pour le match.

Le club n’a pas confirmé s’il prévoyait de le laisser vacant pour la saison à venir ou de l’attribuer à un membre de l’équipe.

Les règles de la Liga n’autorisent que 25 joueurs seniors à être inscrits dans l’équipe, donc si le Barça décide de retirer le nombre en son honneur, ils réduiront la taille de l’équipe.