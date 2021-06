Tearful Stuart Pearce déclare que la victoire de l’Angleterre à l’Euro 2020 contre l’Allemagne ” inspirera la nation et emportera Three Lions en finale ” alors que Gareth Southgate se venge du gardien de l’Euro ’96 Andreas Kopke

in

La légende anglaise Stuart Pearce pense que le triomphe époustouflant des Three Lions à Wembley “balayera l’équipe jusqu’à la finale de l’Euro 2020”.

Dans un discours émouvant sur talkSPORT, l’ancien défenseur a déclaré sa fierté pour Gareth Southgate et ses joueurs et a déclaré que la victoire 2-0 contre son rival allemand “inspirera la nation”.

C’était une soirée inoubliable pour la nation

Même “Psycho” avait les larmes aux yeux après le résultat historique de mardi, qui a exorcisé les démons du tournoi majeur de l’Angleterre après des décennies de blessure contre les Allemands.

Les Three Lions n’avaient pas battu l’Allemagne à Wembley depuis 1976, les anciens ennemis remportant chaque rencontre depuis, et n’ont pas gagné contre eux lors d’un tournoi majeur depuis 1966. Oui, celui-là.

Et même s’il ne s’agissait pas d’une performance vintage, ou d’un festival de buts divertissant comme lundi qui a vu 14 buts marqués en deux matchs, c’était une masterclass tactique de Southgate dont l’équipe a retardé puis démêlé les hommes de Joachim Low pour les expulser du tournoi.

Ce fut un résultat particulièrement agréable pour Pearce, qui était du côté des perdants contre Die Mannschaft à la fois à la Coupe du monde 1990 et à l’Euro 1996 où il était un coéquipier de Southgate.

Pearce était ému après avoir vu l’Angleterre remporter enfin le succès contre l’Allemagne lors d’un tournoi majeur après des générations de chagrin

Pearce a consolé Southgate après son penalty raté en 1996

Assis dans l’abri d’en face se trouvait l’entraîneur des gardiens allemands Andreas Kopke, qui a sauvé le penalty de Southgate en demi-finale il y a 25 ans.

Et, après une longue pause pour contrôler ses émotions, l’expert de talkSPORT a déclaré : « Je suis tellement fier de la direction et des joueurs – ils méritent cette journée.

«Je l’ai dit en entrant dans le match, ce résultat sera une étincelle pour ce pays.

« L’élan va balayer cette équipe jusqu’en finale, j’en suis sûr.

Pearce a également soutenu la tactique de Southgate qui a arrêté les Allemands au Home of Football.

Jose Mourinho a rejoint talkSPORT après le match pour exiger le «respect» du patron anglais, à la suite de vives critiques et de grognements de fans sur son plan de match défensif – avec cinq à l’arrière et deux milieux de terrain.

Et Pearce a déclaré que le résultat était une justification pour Southgate, non seulement mardi soir, mais pour l’ensemble du tournoi jusqu’à présent.

Le rachat contre l’Allemagne a dû être agréable pour Southgate – qui a raté le penalty vital lors de l’Euro 96

“Regardez les quatre matchs, le manager a bien sélectionné son équipe et sa formation est correcte – les deux éléments ont été parfaits”, a déclaré l’ancien international des Three Lions.

«Ils ont également livré une autre feuille blanche – quatre feuilles blanches lors d’un tournoi de football, c’est quelque chose.

“Le gardien Jordan Pickford est en bonne forme, Kyle Walker a été presque imperceptible à l’arrière, il a été aussi bon, Raheem Sterling l’a amené à l’opposition et Harry Kane a marqué un but, c’est ce dont il avait besoin.

« L’Allemagne nous respectait parce qu’elle ne pouvait pas nous gérer physiquement, elle ne pouvait pas gérer notre rythme lorsque des gens comme Bakuyo Saka et même Kalvin Phillips se sont précipités sur eux.

« Nous sommes tellement athlétiques en équipe, c’est fantastique.

«Les gens ont également demandé à Harry Maguire de faire partie de l’équipe, mais il a été exceptionnel, et John Stones a également été un énorme avantage. Il y avait un moment où il était loin de l’équipe, mais il est revenu en forme pour Man City cette saison et il livre pour l’Angleterre lors de ce tournoi.

La nation a poussé un cri collectif à temps plein

Sol Campbell a également connu sa juste part de chagrin en Angleterre et a déclaré qu’il était temps que les Trois Lions aient de la chance après que Thomas Muller ait eu une chance tardive d’égaliser le match.

“C’est incroyable”, a déclaré l’ancien défenseur central, qui faisait partie de l’équipe de commentateurs de talkSPORT à Wembley.

« C’était tellement éprouvant pour les nerfs, quand Muller a dit ‘Oh mon Dieu, qu’est-ce qui va se passer ici ?!’, mais il manque et c’est la chance que nous n’avons pas eu depuis si longtemps !

« Sterling, le personnage qu’il a montré aujourd’hui…

“Personne ne voulait qu’il joue avant le match, mais il a joué et marqué son troisième but de l’Euro 2020, c’est juste merveilleux. Il a montré son caractère et a vraiment progressé pour l’Angleterre lors de ce tournoi.

«Et puis Kane marque – Kane avait vraiment besoin de ce but plus que quiconque.

Kane a finalement obtenu son premier but à l’Euro 2020 pour porter le score à 2-0 et déclencher un pandémonium à Wembley

«Pour sa confiance, cet objectif va certainement le pousser vers le haut, il dormira bien ce soir et sera prêt à repartir ce week-end.

« Nous devons simplement exploiter nos forces, essentiellement, et ne pas nous éloigner de cela.

“Cela nous donnera une confiance énorme maintenant, des joueurs qui ont joué, aux remplaçants, aux trucs de gestion, cela nous donnera un coup de fouet.

« Maintenant, il s’agit simplement de ne pas devenir complaisant. »