Tears For Fears annonce la tournée britannique Tipping Point pour 2022

Des larmes pour les peurs ont annoncé leurs premières dates de tournée au Royaume-Uni en trois ans, – ‘The Tipping Point UK Tour’ – au dos de leur premier album en près de deux décennies.

Le duo – composé de Roland Orzabal et Curt Smith – a 16 dates sur l’itinéraire pour l’été prochain, qui débutera dans le Shropshire le vendredi 1er juillet. Vous pouvez consulter la liste complète des spectacles ci-dessous. Le soutien est une gracieuseté de l’auteure-compositrice-interprète d’Essex, Alison Moyet, qui ouvrira pour toutes les dates de la course.

Il fait la promotion du septième album à venir du groupe, The Tipping Point, dont la sortie est prévue le 25 février via Concord Records. La suite tant attendue de Everybody Loves A Happy Ending de 2004, le nouveau disque marquera leur premier effort complet en 18 ans.

« Nous ne pourrions pas être plus excités de recommencer à jouer des concerts », a déclaré Smith aujourd’hui (12 novembre) dans un communiqué. « Nous avons manqué de voir nos amis sur la route à travers le monde et l’énergie de se produire en direct. »

Orzabal a fait écho à son enthousiasme, notant que The Tipping Point était « depuis longtemps en préparation » et s’enthousiasme que lui et Smith « attendent avec impatience de jouer nos favoris du nouvel album ainsi que nos classiques de toutes les années ».

The Tipping Point a été annoncé le mois dernier aux côtés de sa chanson principale, sur laquelle Orzabal a expliqué : « Avant que tout se passe si bien avec cet album, tout devait d’abord mal tourner, cela a pris des années, mais quelque chose se passe lorsque nous mettons nos têtes ensemble. Nous avons cet équilibre, ce truc de push-me-pull-you – et ça marche vraiment bien.

Le chanteur/guitariste/claviériste a ensuite parlé de son processus d’écriture pour l’album, soulignant qu’il avait d’abord commencé à écrire de nouveaux morceaux tout en prenant soin de sa défunte épouse. « J’avais besoin d’un peu de répit après la maladie constante [and] le dysfonctionnement constant », a-t-il déclaré, « et comme d’habitude, comme je l’ai toujours fait toute ma vie, ils sont entrés dans les paroles et les chansons.

Les billets pour la tournée britannique « Tipping Point » de Tears For Fears seront mis en vente à 9 heures du matin vendredi prochain (19 novembre), avec une prévente pour les membres d’AEG commençant deux jours plus tôt. Consultez la liste complète des dates ci-dessous :

Précommandez The Tipping Point, sortie le 25 février 2022.

JUILLET 2022 :

Vendredi 1 – Shropshire, Telford QEII Arena

Samedi 2 – Wiltshire, Longleat House

Mardi 5 – Buckinghamshire, Waddesdon Manor

Jeudi 7 – Newcastle Upon Tyne, Utilita Arena

Vendredi 8 – Ecosse, Floors Castle

Samedi 9 – Lytham St Annes, Lytham Festival

Mardi 12 – Derbyshire, le derby au sol du comté d’Inora

Jeudi 14 – Yorkshire, Leeds Millennium Square

Vendredi 15 – Warwickshire, Château de Warwick

Samedi 16 – North Yorkshire, Scarborough Open Air Theatre

Mardi 19 – Hampshire, Chewton Glen

Mercredi 20 – Kent, The Spitfire Ground

Vendredi 22 – Sussex, le 1er terrain du comté central

Samedi 23 – Pays de Galles, château de Cardiff

Dimanche 24 – Hertfordshire, Hatfield House

Mardi 26 – Devon, Powderham Castle