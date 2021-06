Tears For Fears célébré dans Project About Bath, Bristol Music Scene

Des larmes pour les peurs et Portishead ne sont que deux des artistes qui sont commémorés dans un nouveau projet musical qui célèbre Bath et Bristol.

L’histoire de la scène musicale de Bath et de Bristol est mise en évidence via le site Web “ Everything is Music ”, qui a été mis en ligne la semaine dernière, le 28 mai.

Le nouveau site web présente des informations historiques sur plus de 250 lieux dans les régions, ainsi que des entretiens avec des artistes et des producteurs. Les utilisateurs pourront également accéder aux informations à partir d’une application téléphonique dans ce que les développeurs considèrent comme «un projet de musée numérique basé sur la localisation vous emmenant dans un voyage musical à travers Bristol et Bath».

Une description sur la page Instagram du site ajoutait: «À partir du 28 mai, découvrez des histoires personnelles et du matériel d’archives des personnes et des lieux qui forment le tissu musical de ces villes.»

Portishead est l’un des nombreux artistes qui figurent dans l’application et peut être entendu partager leurs souvenirs de l’enregistrement de leur premier album «Dummy» à Bristol. IDLES fait également partie des autres artistes qui figurent dans le projet.

Comme indiqué sur la BBC, le site Web a été créé par Landmrk qui a travaillé sur le projet avec le magazine Crack.

Ben Price a déclaré à la BBC: «Tant de gens ont fait des recherches incroyables sur l’histoire musicale de Bristol, mais c’est toujours quelque chose de temporaire dans un musée ou une exposition, nous voulions faire quelque chose de plus permanent. Les gens peuvent se promener dans les villes et découvrir des histoires incroyables, cela fait sortir l’idée d’un musée de quatre murs.

Un article sur Crack a ajouté que la carte interactive sur le site présentait également «une visite audio immersive à pied de DJ Pinch guidant les utilisateurs à travers les points clés de l’histoire du dubstep.»

Il comprend également: «Une célébration des femmes qui ont remodelé et défini le paysage de la musique électronique de Bristol, un tour d’horizon des différents systèmes sonores emblématiques du carnaval de Saint-Paul et un spectacle de créations orales de Solomon OB qui s’est produit l’année dernière lors du renversement historique de la statue de Colston.

Plus tôt cette année, un certain nombre d’artistes se sont réunis pour former la Bristol United Guild, une société à but non lucratif qui vise à soutenir les créatifs qui ont souffert financièrement en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

Les musiciens offrant leur soutien aux artistes de la ville comprennent Massive Attack, Liz Fraser de Cocteau Twins, Geoff Barrow et Adrian Utley de Portishead, IDLES et Tricky. Du monde du théâtre, Daniel Day-Lewis, lauréat d’un Oscar, Maisie Williams de Game of Thrones et Stephen Merchant de The Office ont également promis leur soutien.