Tears For Fears laisse tout sortir avec une chanson de la grande chaise

Le morceau d’ouverture de Chansons de la grande chaise faisait sa grande entrée pour Des larmes pour les peurs le 1er décembre 1984. Le groupe a fait ses débuts dans le classement des singles britanniques avec « Crier, » qui est devenu leur quatrième succès dans le Top 5 en deux ans et s’est classé en tête du Billboard Hot 100.

La chanson irrésistiblement entraînante a été écrite par Roland Orzabal du groupe avec Ian Stanley, également membre de Tears For Fears dans les années 1980, et a été produite par Chris Hughes, qui a produit l’intégralité de l’album à succès Big Chair.

TFF avait fait ses débuts dans le classement des singles au Royaume-Uni deux ans plus tôt avec « Mad World », qui a atteint le n ° 3 et a été rapidement suivi du succès n ° 4 » Change » (tous deux certifiés argent) et du n ° 5 » Pale Shelter . » Mais « Shout » était le son d’un groupe qui était maintenant vraiment prêt pour leur grande expansion internationale.

Cinq millions de ventes aux États-Unis

Même si Big Chair n’a atteint « que » la deuxième place en Grande-Bretagne, alors que son prédécesseur de 1983, The Hurting, était en tête des charts, le nouvel album a facilement dépassé le premier album de Tears For Fears, devenant triple platine. Aux États-Unis, « Everybody Wants To Rule The World » était un single n ° 1 avant que « Shout » ne répète l’exploit – au Royaume-Uni, les tubes sont arrivés dans l’autre sens – et en juillet 1985, l’album commençait une course globale de cinq semaines au sommet du Billboard 200, en route vers cinq millions de ventes là-bas.

Écoutez la liste de lecture des hits classiques des années 80.

Le rôle de Tears For Fears dans la soi-disant « seconde invasion britannique » de l’Amérique a été assuré. Big Chair a passé pas moins de 83 semaines sur le palmarès des albums Billboard, et 81 au Royaume-Uni. La popularité de « Shout » et du reste du catalogue à succès de Tears For Fears a été à nouveau soulignée par l’arrivée fin 2017 de la nouvelle compilation Rule The World, qui a fait ses débuts dans le Top 15 du classement britannique et a présenté deux nouvelles chansons.

Achetez ou diffusez « Shout » sur Songs From The Big Chair.