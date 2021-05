Teaser de la saison 3 de Miracle Workers et dates de première de juillet pour les TNets ⋆ .

TBS a publié un nouveau teaser pour Travailleurs miracles Saison 3, intitulée Travailleurs miracles: sentier de l’Oregon, avec la série comique d’anthologie la mieux notée avec Daniel Radcliffe (Harry Potter la franchise, Armes Akimbo, S’échapper de Pretoria) devrait revenir le 13 juillet. Avec également Steve Buscemi, Geraldine Viswanathan et Karan Soni, la nouvelle saison se dirige vers le vieil ouest américain. Vous pouvez consulter le teaser dans le lecteur ci-dessous!

Situé en 1844, la nouvelle saison de Travailleurs miracles suivra un prédicateur idéaliste d’une petite ville (Radcliffe) qui fait équipe avec un hors-la-loi recherché (Buscemi) et une femme aventureuse des prairies (Viswanathan) pour conduire un train de chariot à l’ouest sur l’Oregon Trail à travers un paysage américain qui, tout comme aujourd’hui, est plein de promesses et de périls.

De plus, les TNets (TBS, TNT, truTV) ont annoncé les dates de première de juillet pour les nouvelles séries scénarisées et non scénarisées des réseaux.

À partir du 1er juillet, les fans de truTV peuvent rejoindre The Tenderloins pour leur tout premier prix spécial, Spectacle de prix Jokers impraticable, célébrant les moments les plus emblématiques des plus de 200 épisodes de la franchise à 22 h HE / PT, suivi de la première sur le réseau de Jokers peu pratiques: le film à 22h30. ET / PT. Le 8 juillet, de nouveaux épisodes de la neuvième saison de Jokers peu pratiques retour à 22 h HE / PT sur truTV, suivi de la première de la série Backyard Bar Wars à 22h30 HE / PT.

Ces émissions rejoignent les lancements précédemment annoncés du nouveau jeu télévisé à enjeux élevés de TBS Le cube avec l’hôte Dwyane Wade le jeudi 10 juin à 21 h HE / PT; et la cinquième saison du drame policier de TNT acclamé par la critique Règne animal le 11 juillet à 21 h HE / PT.