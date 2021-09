Teaser dit que Marvel’s Avengers pourrait bientôt combattre une nouvelle menace terrifiante

in

La phase 4 du MCU est bien avancée, Marvel assemblant soigneusement la prochaine histoire globale des Avengers. Les héros les plus puissants de la Terre se réuniront dans un film Avengers 5 sur la route. Ce n’est pas encore annoncé, mais le film est presque certainement dans les premières phases de planification. Le patron de Marvel, Kevin Feige, l’a laissé entendre, rappelant aux fans que vous ne pouvez pas avoir un nouveau film Avengers sans d’abord construire la nouvelle histoire. Les émissions de télévision et les films de la phase 4 ont déjà introduit de nouveaux héros, méchants et une complication massive.

Le multivers jouera un rôle important dans le MCU à l’avenir, et les Avengers devront tenir compte de cette évolution. Un nouveau teaser vient de sortir, laissant entendre que les Avengers pourraient bientôt devoir faire face à une menace terrifiante. Ils devront se battre à nouveau, mais ce ne sera en rien comme ce que nous avons vu auparavant. Remarquez, quelques énormes spoilers pourraient suivre ci-dessous.

Le MCU nous a toujours montré des super-héros se battant entre eux

Membres de l’équipe Avengers et Guardians sur Titan dans Avengers : Infinity War. Source de l’image : Marvel Studios

Si vous pensez que Captain America: Civil War a l’histoire Avengers contre Avengers la plus mémorable du MCU jusqu’à présent, vous avez raison. C’est le film qui met fin à la première trilogie de Captain America, mettant en place la discorde entre deux factions Avengers juste avant Infinity War et Endgame.

Civil War est un film incontournable pour tous ceux qui cherchent à comprendre pourquoi Thanos (Josh Brolin) surprend les Avengers dans Infinity War. Thanos aurait peut-être encore gagné aussi facilement que dans le troisième Avengers 3, mais les Avengers eux-mêmes n’étaient pas unis.

D’un autre côté, les super-héros du MCU se sont battus entre eux même avant la guerre civile et après cela. Le combat Iron Man (Robert Downey Jr.) contre Thor (Chris Hemsworth) contre Captain America (Steve Rogers) de The Avengers en est un exemple. Ensuite, Tony Stark a affronté Hulk dans Age of Ultron. Même dans Guerre d’infini, Stark, le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) et Spider-Man (Tom Holland) ont engagé les Gardiens de la Galaxie sur Titan avant l’arrivée de Thanos.

Il y a aussi la bataille Thor contre Hulk dans Thor: Ragnarok à inclure dans la liste. Et, à bien y penser, les Avengers ont également dû faire face à un Hulk en colère dans le premier film.

Pourquoi les Avengers se battent-ils eux-mêmes ?

Avant la phase 4 du MCU, nous avions deux modèles de batailles Avengers contre Avengers. Les super-héros pourraient se battre entre eux tout en faisant connaissance avec de nouveaux membres de l’équipe. Ou quand ils sont obligés de combattre Hulk. L’autre possibilité est ce que nous avons vu dans Civil War, un conflit à part entière avec des conséquences potentiellement désastreuses.

Le multivers se déchaîne dans la phase 4, ce qui signifie que les Avengers pourraient se retrouver à se battre contre différentes équipes Avengers de différentes chronologies. Et cela pourrait très bien s’avérer être le scénario principal de cette phase MCU. Différentes équipes d’Avengers de différentes réalités pourraient s’engager les unes les autres. C’est le film Secret Wars que nous savons arriver sur la route.

Les Vengeurs de la Phase 4

Strange Supreme à côté de Thor dans Et si… ? remorque de mi-saison. Source de l’image : Marvel Studios

Mais il y a une menace Avengers différente que nous devons considérer, celle que nous avons vue dans Et si…? épisode 5. Ce sont les zombies Avengers qui ne sont pas des créatures stupides et mangeuses de chair comme celles que nous voyons dans la plupart des histoires de zombies. Le MCU Phase 4 Zombie Avengers conserve ses pouvoirs. Ils peuvent les utiliser pour, eh bien, se rendre à la partie mangeuse de chair.

Le Et si… ? L’épisode nous a donné un aperçu rapide de ce à quoi ressemblerait le combat Avengers contre Zombie Avengers et pourquoi tout cela est si dangereux. Et dès qu’un Avenger se transforme en zombie, il peut utiliser ses pouvoirs pour infecter les autres.

Comme nous le savons déjà, tout dans What If…? est canon pour le MCU. Tout ce qui se passe dans ces histoires fait partie du multivers, l’action se déroulant chronologiquement après Loki. Par conséquent, l’un des Et si…? les personnages peuvent apparaître sous forme d’action réelle plus tard dans la phase 4. Cela inclut les Zombie Avengers.

L’écrivain Mark Millar a écrit dans une newsletter que Marvel pourrait adapter ses Zombies Marvel en un film d’action réelle. Millar a déclaré que “(si mes sources sont correctes) un peu de Marvel Zombies en direct plus loin, mais vous ne l’avez jamais entendu de moi.”

Il n’a pas élaboré, nous n’avons donc aucune idée de la façon dont les zombies Marvel en direct s’intégreraient dans le plus grand scénario de la phase 4 du MCU. Mais si cela se produit, cela devrait être une histoire d’horreur passionnante pour les Avengers. De plus, on ne sait pas comment la principale réalité Avengers rencontrera les zombies, mais le multivers répondra à tout cela.

En attendant, et si… ? est disponible en streaming sur Disney Plus dès maintenant, avec trois épisodes restants dans la première saison.