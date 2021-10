Tebas assure que le Classic ne sera pas joué en dehors de l’Espagne

10/10/2021 à 17h00 CEST

Le vent du changement souffle dans le monde du football. Ces derniers temps, des propositions telles que la célébration d’une Coupe du monde semestrielle ou la création de la Super League européenne ont été mises en avant. Des projets qui ont rencontré la ferme opposition du président de La Ligue, Javier Tebas. De la ville italienne de Trente, où ‘La Gazzetta dello Sport’ organise le ‘Festival dello Sport’, le leader qualifié d' »imminent » l’accord avec le fonds CVC.

« Il ne manque que quelques détails pour l’accord, le coronavirus nous a fait perdre beaucoup d’argent. Il y a trois clubs qui votent contre et parmi eux se trouve Madrid », a-t-il annoncé. Thèbes. Le président de La Ligue nié que son objectif est de mettre fin à la domination de Barcelone et Real Madrid dans la compétition. « Notre obsession n’est pas qu’une autre équipe gagne, c’est que le champion atteigne 85 points et non 100 », argument.

Thèbes Il a assuré qu' »il est difficile » que la Classique se joue un jour en dehors de l’Espagne car « les fans des deux équipes sont nécessaires sur le terrain ». « Les autres peuvent, le Clásico ne doit pas quitter leurs stades »il a insisté. De même, le président de La Ligue inculpé à nouveau contre le projet de la Super ligue: « Plus les ligues nationales sont fortes, moins il y a d’opportunités pour des projets comme la Super League. Les revenus devraient être mieux répartis entre les clubs et il faut investir dans les structures.

Quelques jours après le rachat de Newcastle par un fonds d’investissement saoudien, Thèbes n’a pas manqué l’occasion de avertir de la menace que les clubs-états font peser sur le beau jeu: « J’en ai beaucoup parlé, ils sont très dangereux pour le football. Le PSG dépasse leurs revenus avec leurs salaires, et personne ne croit qu’ils ont des revenus commerciaux plus élevés que Manchester United. »

Enfin, le président de LaLiga a admis que la compétition nationale espagnole doit travailler pour réaliser le chiffre d’affaires de la Premier League. « En trois ans, on a récupéré 500 millions, mais le football, ce n’est pas que de l’argent. Les Anglais ont toujours été les premiers en volume d’affaires, mais ils ont été six ou sept ans sans gagner la Ligue des champions », a-t-il analysé.