Tebas prévient que Barcelone doit vendre des joueurs pour garder Messi

Le président de la Liga, Javier Tebas, a de nouveau clairement indiqué que Barcelone doit réduire la masse salariale et vendre des joueurs s’ils veulent que Lionel Messi continue au club.

L’Argentin est en fin de contrat, mais on pense qu’il souhaite rester et est prêt à signer une prolongation de contrat.

Le problème est que le Barça aurait besoin de réduire d’environ 200 millions d’euros la masse salariale pour faire de la place à Messi, et Tebas dit qu’il ne sait pas où l’Argentin jouera la saison prochaine.

Il y a eu de vagues rumeurs selon lesquelles le Paris Saint-Germain ou Manchester City pourraient essayer de faire atterrir Messi, mais Tebas avait également un avertissement pour les deux clubs.

« La ville a perdu 270 millions d’euros [during the pandemic] donc évidemment ils n’envisageraient même pas de signer Messi [on his previous salary],” il a dit. “Le PSG a également subi des pertes, donc il ne peut même pas envisager de signer Messi [for that much].

« S’ils le font, ce sera du dopage financier. Ce serait incroyable si cela arrivait. Nous devons établir des limites. Le dopage financier nuit au football.

« Ce n’est pas de l’argent réel car il n’est pas généré par les clubs. L’argent qui ne vient pas du football provoque une mauvaise inflation et ruine le football parce que les clubs doivent faire tous ces efforts [to compete], ce qui les amène au-dessus de leur capacité financière.

« Nous devons lutter contre cela. C’est l’une des questions en suspens dans le football européen. Si ce n’est pas résolu, le jeu se retrouvera dans une situation très compliquée.