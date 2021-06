Tecau et Krawietz arrachent la place des huitièmes de finale à Escobar et Behar

01/06/2021 à 13h30 CEST

joueur de tennis roumain Horia Tecau, numéro 23 de l’ATP et le joueur allemand Kévin Krawietz, le numéro 16 de l’ATP a rempli les prévisions en remportant la trente-deuxième finale de Roland-Garros en une heure et 6-3, 3-6 et 7 (7) -6 (5) à l’équatorien Gonzalo escobar, numéro 49 de l’ATP et le joueur uruguayen Ariel Béhar, numéro 51 de l’ATP. Après ce résultat, on continuera à voir le duo vainqueur en seizièmes de finale à Roland-Garros.

La paire perdante a réussi à briser le service de ses adversaires à une occasion, tandis que les gagnants l’ont également fait une fois. De même, au premier service, Tecau et Krawietz ont eu 68% d’efficacité, ont commis 4 doubles fautes et ont obtenu 76% des points de service, tandis que leurs rivaux avaient 68% de premier service et 2 doubles fautes, réussissant à remporter 72% des points de service.

Au cours des huitièmes de finale, Tecau et Krawietz affronteront les vainqueurs du match entre John Millman Oui Thiago Monteiro contre Yen-Hsun Lu Oui Yoshihito nishioka.

La célébration du tournoi リ (Open de France Double Masc.) se produit entre le 30 mai et le 12 juin sur terre battue en plein air. Au total, 64 couples participent au tournoi.