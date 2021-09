Tecau et Krawietz se qualifient pour les quarts de finale de l’US Open

in

09/05/2021 à 21h30 CEST

roumain Horia Tecau, numéro 18 de l’ATP et le joueur allemand Kévin Krawietz, le numéro 13 de l’ATP a rempli les pronostics en s’imposant par 6-2 et 7 (7) -6 (5) le joueur de tennis mexicain Santiago González, numéro 54 de l’ATP et le joueur de tennis argentin Andres Molteni, numéro 62 de l’ATP en huitièmes de finale de l’US Open. Avec ce résultat, le couple obtient une place en quart de finale de l’US Open.

La paire vaincue ne pouvait à aucun moment casser le service à ses adversaires, tandis que les vainqueurs, pour leur part, l’ont fait deux fois. De même, Tecau et Krawietz ont réalisé 59% de premier service et ont commis 4 doubles fautes, réussissant à remporter 77% des points de service, tandis que les données de leurs adversaires sont efficaces à 70%, 4 doubles fautes et 59% de points obtenus au service.

En quarts de finale, Tecau et Krawietz affronteront les vainqueurs du match entre Benoit paire et Ricardas Bérankis contre Sam querrey et Steve Johnson.

Le tournoi se déroule à New York du 1er au 11 septembre sur court extérieur en dur. Dans cette compétition, un total de 64 couples sont présentés.