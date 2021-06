Tecau et Krawietz se qualifient pour les quarts de finale de Roland-Garros

06/05/2021

Le joueur roumain Horia Tecau, numéro 23 de l’ATP et l’Allemand Kévin Krawietz, numéro 16 de l’ATP remporté en huitièmes de finale à Roland-Garros en une heure et quarante et une minutes par 6-3, 3-6 et 6-3 le joueur de tennis brésilien Bruno Soares et le joueur britannique Jamie Murray, numéros 12 et 21 de l’ATP. Après ce résultat, on verra les vainqueurs du match dans la prochaine phase de Roland-Garros, les quarts de finale.

Les données du match montrent que les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires deux fois, ont eu une efficacité de 62 % au premier service, ont commis 7 doubles fautes et ont réussi à remporter 70 % des points de service. Quant au couple vaincu, ils ont réussi à casser le service une fois et leurs données d’efficacité sont de 58%, 4 doubles fautes et 67% de points obtenus au service.

En quarts de finale, Tecau et Krawietz affronteront les joueurs colombiens Robert Farah Oui Juan Sebastian Cabale.

Le tournoi Open de France Double Masc. Il se déroule sur terre battue extérieure et un total de 64 couples peuvent y être vus. De plus, elle est célébrée du 30 mai au 12 juin à Paris.