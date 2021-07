Tecau et Krawietz se qualifient pour les seizièmes de finale à Wimbledon

01/07/2021

roumain Horia Tecau, numéro 21 de l’ATP et joueur de tennis allemand Kévin Krawietz, le numéro 20 de l’ATP a rempli les pronostics en s’imposant en une heure et neuf minutes pour 6-3 et 7 (7) -6 (1) au joueur italien Salvatore caruso et le joueur de tennis espagnol Alejandro Davidovitch Fokina, numéros 184 et 221 de l’ATP lors de la 30e de finale de Wimbledon. Après ce résultat, on verra les vainqueurs du match lors de la prochaine phase de Wimbledon, les seizièmes de finale.

Les données recueillies sur le match montrent que les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires à une occasion, ont obtenu 63 % du premier service, ont commis 2 doubles fautes et ont réussi à remporter 83 % des points de service. Quant à la paire vaincue, elle ne pouvait à aucun moment casser le service de ses adversaires, elle avait un premier service à 66%, elle n’a pas commis de double faute et elle a réussi à remporter 66% de ses points de service.

En huitièmes de finale, Tecau et Krawietz rencontreront les Suédois André Goransson Oui Casper Ruud.

Le tournoi se déroule à Londres du 28 juin au 11 juillet sur gazon extérieur. Au total, 64 couples participent à cette compétition.